Проведенная в 2016 году сельскохозяйственная перепись показала, что общая площадь неиспользуемых сельхозугодий в России в прошлом году составляла 97,2 млн га — 44% всех сельскохозяйственных угодий страны. Об этом говорится в декабрьском мониторинге экономической ситуации, подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли. «Результаты переписи свидетельствуют о том, что часто встречаемая оценка площади заброшенных сельхозугодий (около 40 млн га) занижает этот показатель почти в 2,5 раза», — констатируется в исследовании.



Там отмечается, что перепись выявила огромные площади, которые по официальной статистике Росреестра числятся пашней, а на деле давно не пашутся и стали залежью. Так, сельхозорганизации не используют 31% закрепленной за ними земли, хозяйства населения — более 80%. Фермеры, напротив, используют на 33% больше сельхозугодий, чем за ними закреплено по данным Росреестра. «Перепись выявила, что фермеры используют 43,3 млн га земли, а не 28,8 млн, как показывает Росреестр; и наоборот, за хозяйствами населения, согласно данным Росреестра, закреплено 77,3 млн га земли, а переписчики нашли только 14,3 млн га», — подсчитали эксперты.



Всего за участвовавшими в переписи хозяйствами всех категорий было закреплено в 2016 году 142,2 млн га сельхозугодий. За неучаствовавшими — 50,7 млн га, которые, исходя из сопоставления данных с отчетностью Росстата, являются неиспользуемой землей. Кроме того, как показала перепись, из 142,2 млн га используются только 124,8 млн га, то есть заброшенными являются еще 17,4 млн га. Помимо этого не используется и 29,1 млн га сельхозугодий, которые вообще не закреплены за сельхозпроизводителями.



В данных Росреестра к 1 января 2017 года в России насчитывалось 222 млн га сельхозугодий, в том числе 122,7 млн га пашни, 24 млн га сенокосов, 68,5 млн га пастбищ, 1,9 млн га многолетних насаждений и 4,9 млн га залежных земель. «Предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в ряде случаев вынуждают полностью поменять представления о сельскохозяйственных угодьях. Они также требуют серьезных выводов со стороны регулятивных и контролирующих органов», — делают вывод авторы исследования.



Ранее совокупная площадь неиспользуемых в стране сельхозугодий оценивалась в 40 млн га. «Такие цифры можно услышать от министерства сельского хозяйства, которое сейчас пытается внедрить систему мониторинга. 40, 5 млн. га было неиспользуемых земель по прошлой переписи (в 2006 году) и то — только из тех, которые уже были закреплены за сельхозпроизводителями. Много есть угодий, которые не закреплены за кем-либо. В министерских бумагах фигурируют в разные годы разные оценки — и 40 млн га, и 56 млн га», — отметила «Агроинвестору» директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.



В большинстве регионов площадь пахотных земель снижалась до 2007 года, когда был пройден минимум, рассказывала в сентябре руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор». После этого площади постепенно начали расти. «Ряд регионов в принципе уже вышли на довольно высокий уровень использования пашни. Например, Алтайский край, Ростовская область и, разумеется, Краснодарский край. Есть даже такие прецеденты, которые показывают, что площадь засеянной пашни больше, чем переписано ресурсов пашни», — замечала Снитко.



Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев неоднократно заявлял о необходимости навести порядок с неиспользуемыми землями сельхозназначения. В июле 2016 года в России вступил в силу федеральный закон, усовершенствовавший процедуру изъятия земель. В частности, с пяти до трех лет сокращен срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства. По данным Минсельхоза, в 2016 году приняты решения об изъятии 10 тыс. га неиспользуемых земель — в четыре раза больше, чем в 2015 году. Регионом с наибольшим количеством изъятых земель оказалась Московская область — здесь собственники лишились 2,58 тыс. га неиспользуемых угодий. Год назад Минсельхоз сообщил о подготовке проекта закона о создании государственного реестра сельскохозяйственных земель, появление которого поможет активизировать меры по вовлечению земельных ресурсов в оборот.



Однако, по мнению Шагайды, возможно, и не нужно сильно озадачиваться вовлечением в оборот неиспользуемых земель. «В настоящее время большинство земель, которые приносят экономический эффект, и так используются. Безусловно, потенциал вовлечения еще есть, однако он несоизмерим с общей площадью неиспользуемых угодий. Реальный и экономически целесообразный масштаб сокращения неиспользуемых сельхозугодий за счет расширения посевов составляет, по нашим оценкам, примерно 5% к факту в горизонте двух-трех ближайших лет и до 13% к 2025 году», — рассказала эксперт.

