В России в среднем эксплуатируется 69% ресурсов пахотных земель, в то время как в мире в среднем использование пашни составляет 80%, сообщила руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор». «По ключевым регионам, где сосредоточена пашня России, картина очень неравномерная. Ряд регионов в принципе уже вышли на довольно высокий уровень использования пашни. Например, Алтайский край, Ростовская область и, разумеется, Краснодарский край. Есть даже такие прецеденты, которые показывают, что площадь засеянной пашни больше, чем переписано ресурсов пашни», — сообщила Снитко. Так, в Краснодарском крае засевается 98% пахотных ресурсов, в Татарстане — 91%, в Башкирии — 88%, в Алтайском крае — 83%.



По словам Снитко, в России площадь пахотных земель в большинстве регионов снижалась до 2007 года, когда был пройден минимум. «После этого площади постепенно начали расти», — рассказала Снитко. Несмотря на это, только три региона к 2016 году сумели нарастить посевные площади к уровню 1995-го — Амурская и Курская области, а также Адыгея. «При этом обнаружилось шесть регионов, где площади пашни как падали с 1990 года, так и падают до сих пор. Это Архангельская, Ярославская, Тверская области, Удмуртия, Бурятия и Забайкальский край», — сообщила Снитко.



Лидерами по объему неиспользованной пашни является Волгоградская область, где не засеивается почти 2,8 млн га пахотных ресурсов, Саратовская область (2 млн га) и Оренбургская область (1,8 млн га). В целом Южное Поволжье на сегодняшний день обладает, по мнению Снитко, наибольшим потенциалом для инвестиций в растениеводческий сектор: возвратный потенциал пахотных земель оценивается более чем в 7,5 млн га. При этом для вывоза продукции могут использоваться логистические возможности реки Волги, также экспортный потенциал имеет интеграция с аграрным сектором Казахстана, отметила эксперт. Также, полагает эксперт, в ближайшее время для инвесторов будет интересна северо-западная часть России — в первую очередь, для развития молочного сектора и органического земледелия.



«На мой взгляд, среди регионов, которые в ближайшее время будут интересны для инвестиций в растениеводческие сектора — Оренбургская и Саратовская области, Алтайский край, Тульская и Московская области, Ярославская область и, может быть, некоторые регионы Дальнего Востока. Во-первых, эти регионы в последнее время ворвались в число лучших регионов с точки зрения инвестклимата и особенно здесь следует отметить Московскую, Ярославскую области. Кроме того, у этих регионов довольно неплохое финансовое положение», — отметила Снитко.



Цена земель для агропроизводства в стране, по данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, колеблется от $1,5−2 тыс./га в лучших регионах до $200−500/га в более засушливых областях.



Совокупная площадь неиспользуемых в стране сельхозземель оценивается в 40 млн га. В июле 2016 года в России вступил в силу федеральный закон, усовершенствовавший процедуру изъятия земель. В частности, с пяти до трех лет сокращен срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства. Процедуру изъятия инициирует Россельхознадзор, который передает материалы в органы региональной исполнительной власти, а те в месячный срок должны обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов. Как сообщал ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев, по итогам 2016 года приняты решения об изъятии 10 тыс. га неиспользуемых земель — в четыре раза больше, чем в 2015 году. Регионом с наибольшим количеством изъятых земель оказалась Московская область — здесь собственники лишились 2,58 тыс. га неиспользуемых угодий.

