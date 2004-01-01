Молочные интервенции решено пока не проводить

Молочные закупочные интервенции в России решено пока не проводить, так как на данный момент это «не самое эффективное использование средств с учетом общей динамики на рынке», заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах шестой российско-киргизской межрегиональной конференции. По его словам, вопрос был отрегулирован при помощи Белоруссии, которая является основным поставщиком импортного сухого молока и отдельных молочных продуктов.



«Просто в пик нашего производства они немного снизили свои поставки, чтобы у нас рынок сбалансировался. Мы решили, что так, фактически бесплатно, мы можем лучше отрегулировать рынок», — рассказал Дворкович (цитата по РИА «Новости»). При этом вице-премьер не исключил, что в дальнейшем механизм молочных интервенций может быть использован.



К 27 ноября средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко в России составляла 24,76 руб./кг, что практически соответствует уровню начала года (24,74 руб./кг), следует из статистики Минсельхоза. По данным Росстата, в октябре цены сельхозпроизводителей на сырое молоко находились на уровне 24,19 руб./кг, увеличившись за месяц на 2,6% (+1,3% к декабрю 2016-го). Цена большинства регионов находилась в диапазоне от 14,88 руб./кг (Карачаево-Черкесия) до 35 руб./кг (Астраханская область). Средние цены на пастеризованное сырое молоко в октябре выросли на 0,1% до 37,7 руб./кг (+3,2% к декабрю 2016-го), сливочное масло подорожало на 0,1% до 315,99 руб./кг (+1,4%), твердые сыры — на 0,3% до 404,56 руб./кг (+7,8%). Как заявлял в ноябре глава Минсельхоза Александр Ткачев, по сравнению с уровнем 2015 года закупочные цены на сырое молоко в России увеличились на 20% к уровню 2015 года, и сегодня цена «по крайней мере справедливая». «Мы будем применять это [механизм интервенций] тогда, когда цены будут ниже предельных, когда производить молоко будет нерентабельно. Сегодня в среднем рентабельность молока не ниже 10%", — отмечал министр.



В то же время все сельхозпроизводители в этом году ждали молочных интервенций, утверждает основатель компании «Красный Восток-Агро», депутат Госдумы Айрат Хайруллин. «К сожалению, их не было. Хотя Госдума приняла соответствующий закон, и деньги на это бюджетом были предусмотрены», — сообщает парламентарий на своем сайте. По его словам, начиная с лета текущего года закупочные цены в регионах на 1,5−2 руб./кг ниже, чем год назад, притом, что себестоимость производства молока выросла. «Например, электричество подорожало на 18%, дизтопливо подорожало на четверть, зарплаты выросли, а молоко-сырье подешевело», — констатировал Хайруллин, заявив, что с учетом давления импортного сухого молока «практически все производители сухого молока и масла, реализующие свою продукцию из закупленного летом молока, фиксируют убытки».



Сухое молоко и масло дешевеют из-за падающего спроса, при это цена на сырое молоко в последнее время относительно стабильна, чего не было в другие годы, возражает директор Молочного союза России Людмила Маницкая. «Поэтому смысла в интервенциях сейчас нет. Более того, Молочный союз России всегда со скепсисом относился к молочным интервенциям, потому что это малоэффективный механизм для текущей ситуации в отрасли. Он поддержит несколько молочных заводов, через них -контракты у некоторых производителей, и все, а главное — это дорого обойдется бюджету», — прокомментировала «Агроинвестору» Маницкая.



По ее словам, есть другие механизмы, которые создают рыночные условия для формирования спроса, например, программа «Школьное молоко». «Если потратить деньги не на несколько закупок сырья, а предоставлять детям в регионах школьное молоко и, хотя бы 10 г масла в день, это пять дней в неделю будет создавать в каждом регионе, а не выборочно как в случае с интервенциями, мощный постоянный спрос, что положительно отразится на цене сырья», — полагает она. В качестве другой альтернативы интервенциям она назвала введение дифференцированной ставки на субсидии на 1 кг товарного молока в зависимости от сезона, чтобы компенсировать больше денег производителям при низкой цене, и меньше — при высокой.



По данным Росстата, за 11 месяцев 2017 года производство молока в сельхозорганизациях выросло на 3,7% до 14,3 млн т, средний надой на одну корову увеличился на 6,2% до 5768 кг. Лидером по производству сырого молока является Татарстан, где в январе-ноябре сельхозорганизации получили 1 млн т, на втором месте — Краснодарский край (809 тыс. т), на третьем — Удмуртия (587 тыс. т).

