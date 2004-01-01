 Под Пензой будет построена молочная ферма с элеватором за 4,5 млрд рублей — Агроинвестор
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Инвестиции
Под Пензой будет построена молочная ферма с элеватором за 4,5 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Инвестором проекта выступает компания «Восток Агро»
На Пензенскую область приходится лишь 1% российского производства сырого молока
Фото: Е. Разумный

Агропромышленное предприятие «Восток Агро» намерено вложить 4,5 млрд руб. в строительство молочной фермы и элеваторного комплекса в Пензенской области. Как сообщил РИА «Новости» губернатор региона Иван Белозерцев, проект планируется реализовать в 2018—2019 годах. Молочная ферма будет рассчитана на 2,25 тыс. голов КРС, а мощность элеваторного комплекса составит до 150 тыс. т единовременного хранения. В ходе реализации инвестпроекта будет создано более 200 новых рабочих мест.

Белозерцев назвал проект «Восток Агро» в числе наиболее значимых для региона. Также он отметил инвестиции «Дамате» в производство индейки: по его словам, этап увеличения выпуска до 100 тыс. т готовой продукции в год планируется завершить в 2018-м. «После чего инвестор намерен расширять производство до 155 тыс. т продукции в год. А это и дополнительные инвестиции, и новые рабочие места», — пояснил Белозерцев. Кроме того, напомнил он, группа «Черкизово» приступила к реализации проекта строительства по меньшей мере семи откормочных площадок для производства свинины. На 2018 год запланировано завершение первого этапа проекта — возведения в Пензенской районе свинокомплекса и двух откормочных ферм на 40 тыс. свиней каждая, вложения в проект составят 1 млрд руб. В целом, как отметил губернатор, за последние десять лет доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте выросла с 10% до 14%, и сейчас в аграрном секторе происходит бурное развитие. «Поэтому мы дальнейшую ставку делаем на увеличение объемов сельскохозяйственного производства и добавочной стоимости за счет роста глубины и объемов переработки», — рассказал он.

По данным kartoteka.ru, агропромышленное предприятие «Восток Агро» зарегистрировано в октябре 2015 года с уставным капиталом 7,4 млн руб. Основной вид деятельности — разведение КРС и производство сырого молока. Владельцами компании являются Ильяс Абузяров (59%) и Кадрия Еналиева (49%). Выручка «Восток Агро» в 2016 году составила 549 тыс. руб., чистая прибыль — 135 тыс. руб. Свой проект «Восток Агро» представила еще в ноябре 2015 года, причем тогда заявлялось о строительстве трех ферм с совокупным дойным стадом в 4,8 тыс. коров, молокоперерабатывающего завода мощностью 100 т молока в сутки и комбикормового завода. К реализации проекта предполагалось приступить в 2016 году.

Однако инвестиционное соглашение с «Восток Агро» правительство Пензенской области заключило лишь в октябре 2017 года. Тогда региональное законодательное собрание сообщало, что помимо молочной фермы и элеватора инвестор намерен сформировать земельный банк в размере до 30 тыс. га для производства кормов. Срок окупаемости проекта должен составить 10,5 лет. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года, после чего в течение трех лет «Восток Агро» получит налоговые льготы, в том числе нулевую ставку по налогу на имущество организаций и свобождение от уплаты транспортного налога. Кроме того, компании будет предоставлена нулевая ставка по налогу на прибыль.

В 2016 году в Пензенской области было произведено 335 тыс. т сырого молока (1,2% от общероссийского объема), в том числе 233 тыс. товарного. За девять месяцев 2017 года выпуск вырос на 1,3% к аналогичному периоду 2016-го, до 272 тыс. т, сообщает Минсельхоз региона. В том числе в сельхозпредприятиях производство увеличилось на 4,1% до 125 тыс. т. Сейчас молочные проекты в Пензенской области развивает компания «Русмолко», с 2012 года реализующая совместную инвестиционную программу с сингапурской Olam International.

В России в целом производство товарного молока в 2017 году вырастет на 3%, что на фоне стагнации в последние годы оценивается как крайне положительный фактор, отмечал замглавы Минсельхоза Игорь Кузин в ходе конференции «Агрохолдинги России-2017». По его словам, благоприятный инвестклимат в отрасли способствовал приходу в отрасль новых инвесторов и активному развитию бизнеса действующими компаниями. «Основными факторами повышения инвестиционной активности в молочной отрасли явились благоприятная ценовая конъюнктура на внутреннем рынке и последовательный рост доходности в сырьевом секторе; уход с российского рынка молочной продукции из санкционных стран <…> Высокий потенциал спроса на внутреннем рынке из-за сохраняющегося сравнительно низкого уровня самообеспечения молоком и молочной продукцией также способствует развитию этого сектора. Существенный экспортный потенциал, близость к азиатско-тихоокеанскому рынку сбыта, активная господдержка как на федеральном, так и региональном уровнях», — перечислил Кузин. Так, по его словам, из общего объема льготного инвесткредитования АПК в этом году 15% пришлось на молочные проекты, а из 146 проектов, отобранных для возмещения части капитальных затрат, 67 являются инвестициями в молочное скотоводство (в 2015-м было семь проектов, в 2016-м — 71 проект).

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