В 2017 году в сельхозоборот возвращено 650 тысяч гектаров земель

В России в 2017 году возвращено в сельхозоборот 650 тыс. га земель, об этом сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев в ходе XVII съезда партии «Единая Россия», передает «Интерфакс». «Мы в этом году ввели 650 тыс. га в оборот, это значительная цифра, это хорошие результаты», — рассказал министр.



Если отрасль будет идти такими темпами, то в течение десяти лет «и пять, и семь, и десять миллионов гектаров сможем вернуть в оборот», уверен Ткачев. Это значит расширить площади не только для увеличения производства продукции растениеводства, но и животноводства, добавил он. Министр заметил, что для наращивания площадей очень важна программа мелиорации, однако этот вопрос во многом упирается в дефицит средств. Так, на финансирование программы предусмотрено 16 млрд руб. «Но, на мой взгляд, нужно миллиардов сорок», — подсчитал Ткачев. В связи с этим он пообещал, что министерство в следующем году постарается направить в ряд регионов дополнительные средства на мелиорацию, сообщает пресс-служба «Единой России».



По данным Минсельхоза, лидером среди регионов по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения стала Пензенская область. В 2017 году в регионе введено в оборот 57 тыс. га ранее неиспользуемой пашни, что составляет 114% от плана. В планах — в 2018 году ввести в оборот еще 45 тыс. га неиспользуемых земель, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.



Ранее Ткачев неоднократно заявлял о задаче в ближайшие десять лет вовлечь в оборот 10 млн га земель в стране. В частности, как отмечал он на парламентских слушаниях в Госдуме в начале декабря, именно такую площадь занимает так называемая «активная» земля, «а оврагами заниматься бессмысленно». Таким образом, согласно планам Минсельхоза, ежегодно нужно возвращаться в оборот по 1 млн га земель.



Способствовать вовлечению земель в оборот призван федеральный закон, вступивший в силу в июле 2016 года, который усовершенствовал процедуру изъятия земель. В частности, с пяти до трех лет сокращен срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства. В результате, по данным Минсельхоза, в 2016 году приняты решения об изъятии 10 тыс. га неиспользуемых земель — в четыре раза больше, чем в 2015-м. В то же время, как говорила «Агроинвестору» директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда, сейчас большая часть земель, которые приносят экономический эффект, и так используются. «Мы делали расчеты, исходя из сложившихся цен, и пришли к выводу, что потенциал вовлечения в оборот есть, однако он несоизмерим с общей площадью неиспользуемых угодий. Из тех 40 млн га, которые Минсельхоз оценивает как неиспользуемые, это, быть может, не больше 5 млн га», — отмечала Шагайда.



При этом проведенная в прошлом году сельскохозяйственная перепись показала, что общая площадь неиспользуемых сельхозугодий в России гораздо выше оценки Минсельхоза в 40 млн га: к 2016 году она составляла 97,2 млн га, или 44% всех сельскохозяйственных угодий страны, говорилось в декабрьском мониторинге РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Перепись выявила огромные площади, которые по официальной статистике Росреестра числятся пашней, а на деле давно не пашутся и стали залежью, отмечают эксперты. Так, сельхозорганизации не используют 31% закрепленной за ними земли, хозяйства населения — более 80%. Фермеры же, напротив, используют на 33% больше сельхозугодий, чем за ними закреплено по данным Росреестра.





