 Правительственная комиссия одобрила законопроект об органическом сельском хозяйстве — Агроинвестор
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Рынки
Правительственная комиссия одобрила законопроект об органическом сельском хозяйстве
Инна Ганенко
Агроинвестор
декабрь 2017
Рынок органических продуктов России сейчас оценивается в $120 млн
Разработка законопроекта об органическом сельском хозяйстве велась с 2002 года
Фото: Pixabay

Комиссия по законопроектной деятельности России одобрила законопроект об органическом сельском хозяйстве. Цель документа — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в растениеводстве, животноводстве, аквакультуре. Позже законопроект, разработка которого велась с 2002 года, будет рассмотрен на заседании правительства.

Документ позволит ввести понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции». Предусматриваются добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, а также создание единого государственного реестра производителей. Государственная поддержка включенным в реестр компаниям будет оказываться в соответствии с федеральным законом «О развитии сельского хозяйства». Законопроектом определяются требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции.

«Закон — важный этап в развитии органического сельского хозяйства в России, — считает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. — Мы очень надеемся, что он будет принят с учетом всех пожеланий и предложений участников рынка. Недавно мы передали Минсельхозу очередные предложения от реального сектора. Благодаря действию закона наши потребители, в первую очередь дети, получат качественную здоровую пищу». Принятие закона с учетом требований основных стран потребителей органической продукции, даст возможность малым и средним сельхозпроизводителям начать экспорт в эти государства. Сейчас в России не более 70 сертифицированных производителей органической продукции. По прогнозам организации, после принятия законопроекта их число в ближайшее время вырастет в 15 раз.

По данным союза, рынок органических продуктов России составляет около $120 млн. 2% сельхозземель (246 тыс. га) сертифицированы как органические по международным стандартам. Однако более 90% сертифицированной органической продукции в России — импорт. При этом наценка на товары экономически успешных российских органических экспортеров составляет 30−100%. Спрос на российское органическое зерно и бобовые агрокультуры намного превышает предложение. Заказы поступают из Нидерландов, Италии, Германии, Франции, Канады. На российском рынке прибыль получают производители органической продукции, сумевшие наладить производство полного цикла, включая переработку продукции. Разница в маржинальности по сравнению с традиционным продуктом может быть до 80%.

Однако рынок органической продукции в России до сих пор функционирует стихийно. Отсутствуют законодательно закрепленные механизмы регулирования процессов производства, система контроля соответствия установленным требованиям. Несмотря на то, что принято три Национальных стандарта в данной сфере, законодательно не определено, какую продукцию можно считать органической. Отсутствие нормативного правового регулирования в области органического сельского хозяйства не позволяет России выступать полноценным участником на международном рынке такой продукции, а внутри страны создает возможность недобросовестным товаропроизводителям вводить в заблуждение потребителей. На полках магазинов, по данным Союза органического земледелия, не более 2% продукции, маркированной как органическая, действительно является таковой. При этом добросовестные производители ежегодно платят сотни тысяч рублей за сертификацию своих товаров.

Лидерами по производству органической продукции являются Западная Европа и Северная Америка. Международный рынок оценивается в $80 млрд, и по прогнозам, будет расти на 15% ежегодно. Основной тормозящий фактор роста органического сельского хозяйства в мире — отсутствие подходящих земельных ресурсов. Органическое сельское хозяйство практикуется в 179 странах мира, из них в 87 странах действуют специальные законы в данной сфере. На постсоветском пространстве законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Казахстане, Молдове, Армении, Грузии. В России региональные законы приняты в Ульяновской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

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