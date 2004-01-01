Союз органического земледелия (СОЗ) инициировал общероссийское исследование, чтобы выяснить качественные и количественные показатели органического и биологизированного земледелия в России. В ходе исследования, которое предполагается завершить к октябрю, будут опрошены более 800 сельхозпроизводителей, а также представители региональных органов АПК, аграрных вузов и торговых сетей. Пока такое исследование проведено только в Белгородской области. Там выяснилось, что 71% аграриев знают и практикуют элементы органического земледелия. Председатель правления Союза Сергей Коршунов в интервью «Агроинвестору» рассказывает, кто сейчас в России применяет технологии органик, и что изменит принятие закона о производстве органической сельхозпродукции.



— Чего ваш союз ожидает от исследования?



- Белгородская область — это некий старт, мы не очень понимали, как отреагируют производители, но оказалось, что они готовы участвовать. Поэтому по другим регионам будут более обширные исследования, мы станем больше спрашивать и об используемых методах органического земледелия, и об экономических показателях хозяйств. Цель — посмотреть, что они применяют, в каком объеме и насколько это рентабельно. Не факт, что эту информацию все хозяйства откроют, но хоть кто-то расскажет, и это очень интересно. Например, у моего приятеля в Смоленской области 5 тыс. га и в течение шести лет он выращивает органический люпин, но весь урожай экспортирует. И в российской статистике нигде не учитывается, что он органик. Да, у него есть сертификат, но он получен в Швейцарии, и в России о нем никто не знает.







— О скольких российских компаниях-производителях органической продукции сейчас известно?



- Распространена цифра, что органическим земледелием занимаются 70 производителей. Однако это лишь те, кто сами рассказали о себе, подали заявку в союз. Зарубежные сертификаторы никому свою отчетность не дают, хотя и не скрывают ее. Вся информация доступна, но ее никто не изучает, да и сделать это непросто, так как сертификат может быть выдан на юридическое лицо с другим названием.



— Но в России же существует три национальных стандарта на органическую продукцию? Кроме того, в ряде регионов, в том числе Воронежской и Ульяновской областях, Краснодарском крае приняты региональные законы об органическом сельском хозяйстве. А в той же Белгородской области действует областная программа биологизации земледелия.



- Да, но по национальным стандартам пока еще практически никто не сертифицирован. Лишь в декабре 2016 года сертификат получила первая компания. Проблема в том, что ГОСТ есть, но подтвердить, что продукция производится в соответствии с ним, может только официальный аккредитованный сертификатор. Их на сегодня два, но они получили аккредитации только в конце прошлого года. До этого же работали и продолжают работать компании, которые сертифицируют участников рынка по собственным системам добровольной сертификации, — например, «Листок жизни», его сертификаты имеют более полусотни производителей.



— Что сейчас дает российскому производителю сертификат?



- У меня есть свое хозяйство и полученные за рубежом сертификаты, но только на земельные участки. Технологии я не сертифицировал, потому что понимаю, что не буду отправлять на экспорт корма, мясо, молоко. В России же сейчас сертификат ничего не дает, дополнительную маржинальность я за это не получу. Поэтому, как и подавляющее число российских производителей, я напишу на этикетке «экологически чистый продукт» безо всяких сертификатов. Те, кто работает не на экспорт, готовую продукцию не сертифицируют. В результате исследования мы, в том числе, хотим показать, что рынок органической продукции есть. Но он нацелен не на внутренний рынок: легальные органические производители ориентированы на экспорт. Те же, кто занимается органическим производством в силу своих убеждений, не получают сертификаты, так как в России они сейчас бесполезны.



Покупатель не доверяет надписи на упаковке



— Что изменит федеральный закон об органическом производстве, который сейчас готовится к внесению в Госдуму?



- Сейчас существует путаница в терминологии — «органик», «эко», «био», «фермерская» продукция. В законе же будет прописано, что если я заявляю, что моя продукция является органической, то вся моя система производства должна соответствовать ГОСТу. И в законе будет определено, что является продукцией органик, и что является биопродукцией. Таким образом, после принятия закона потребитель сможет доверять соответствующим надписям на упаковке. Кроме того, будет открытый реестр производителей и видов продукции, по которым они сертифицированы. Так же, как это сейчас действует в Евросоюзе.



— Когда закон может быть принят?



- Законопроект выносился на рассмотрение правительства прошлой осенью, был направлен на доработку в Минсельхоз. Я думаю, что весь этот год он будет находиться на доработке и, если повезет, то к концу года будет направлен доработанный вариант.



— Будет ли в законе прописано понятие биологизированного (экологического) земледелия?



- Нет, этого в законе не будет. Биологизация — это процесс, в ходе которого в производстве применяется один или несколько элементов органического земледелия. Но смысл биологизации в чем? Может быть, для моего сегмента и для моей территории невыгодно производить органику, но, тем не менее, я забочусь об окружающей среде. В результате я решаю использовать отдельные методы биологизации. И, например, в Европе за внедрение каждого метода выделяется господдержка. Допустим, ты высаживаешь сидерат — получаешь деньги, ограничиваешь внесение гербицидов — снова получаешь деньги. При этом если ты задекларировал, что не применяешь гербициды, а на самом деле используешь их, то попадаешь на крупный штраф. Но такие меры должны быть прописаны не в законе об органическом земледелии, а в законодательстве, регламентирующем сельское хозяйство и господдержку отрасли.







— Есть ли регионы, где органическое земледелие невозможно развивать, скажем, в силу климатических факторов?



- Что такое органическое земледелие — это адаптация к существующим природным условиям. Поэтому если есть регионы — например, Таймыр — где климат в принципе ограничивает ведение сельского хозяйства, то и органического сельского хозяйства там не может быть. Но везде, где есть условия для агропроизводства, можно вести и органическое сельское хозяйство.



— В каких регионах органическое земледелие наиболее развито?



- На Украине гораздо больше органических производителей, чем в России, и когда присоединили Крым, ходили разговоры, чтобы сделать полуостров зоной органического сельского хозяйства. Этот вопрос поднимали и сами производители. И хотя это так и не было сделано, сейчас в Крыму больше всего сертифицированных органических производителей — больше, чем во всех остальных регионах в целом. Но в результате исследования, я уверен, мы сможем доказать, что и на остальной территории страны их гораздо больше, чем принято считать.



— Какие агрокультуры наиболее приспособлены к технологиям органик?



- Если говорить про злаки, то это в первую очередь рожь и полба. Пшеница, ячмень и тритикале также используются в органическом земледелии, но с ними сложнее. Также широко не распространен органик и в отношении сахарной свеклы — даже там, где этот рынок существует, доля органического свекловичного сахара находится на уровне статистической погрешности. Я думаю, это в том числе связано и с тем, что продукция органик тесно связана со здоровым образом жизни, поэтому доля тех продуктов питания, которые ему не соответствуют, в органике не будет большой.



— Насколько сложно применять технологии органик в животноводстве?



- Гораздо сложнее, чем в растениеводстве. Во-первых, для животноводства нужно готовить грубые и комбинированные корма, а они тоже должны быть органическими. То есть необходимо по технологии органик вырастить траву и зерно, из них также в соответствии с технологиями приготовить органический корм. Во-вторых, животные должны содержаться определенным образом, в том числе необходимо обеспечивать их выпас. Много ли сегодня крупных российских производителей готовы это делать? Для таких продуктов также должен быть покупатель — он сейчас есть, но он не доверяет надписям «органик», «эко» или «био» на упаковке.



А вот с лечением животных все не так сложно, как принято думать. Поголовная превентивная обработка антибиотиками — это удел, в первую очередь, очень больших предприятий. Производители же, которые поддерживают жизнедеятельность животных, будут лечить только заболевших.

