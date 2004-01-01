Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) обратился с просьбой к премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность стимулирования перехода на органическое производство и введения федеральной субсидии для сертификации органической продукции. Как рассказал глава союза Павел Скурихин на совещании в Адыгее 22 сентября, в условиях рекордных урожаев непросто обеспечивать рентабельное производство традиционных зерновых агрокультур. Поэтому на первый план выходит поиск ниш высокомаржинальных продуктов, одной из которых является органическое зерно.



По мнению НСЗ, в этом сегменте Россия может стать мировым лидером. «Потенциал для развития органического земледелия в России очень высокий, и для этого есть важные предпосылки. Во-первых, минимальный уровень использования пестицидов и минеральных удобрений по сравнению с передовыми зернопроизводящими странами. Во-вторых, в России есть около 28 млн га залежных земель, которые не знали химии по десятку лет и более», — сказал «Агроинвестору» Скурихин. При этом, подчеркнул он, органическая продукция имеет более высокий экономический эффект продаж по сравнению с традиционной. По оценке НСЗ, этот эффект начинается уже с первого года перехода на органическое производство, а в течение двух-трех лет происходит выход на верхний премиальный ценовой уровень.



По данным НСЗ, сейчас в России под производство органики сертифицированы 385,14 тыс. га сельхозугодий, а общее число сертифицированных хозяйств — около 80. Из них примерно 23−26% (то есть около 20) выпускают крупяную и зерновую продукцию, оценивает Скурихин. «Но поскольку вопрос производства органической продукции окончательно не урегулирован, информация может быть предоставлена только в оценочных цифрах», — уточняет он.



Наиболее перспективными агрокультурами для органического земледелия являются пшеница, кукуруза, соя, лен, подсолнечник, а так же гречиха, просо, спельта, полба/камут, перечисляет Скурихин. «Однако наша страна заметно отстает в данном вопросе по правовому и технологическому аспектам. К сожалению, фактически отсутствует масштабный опыт среди российских предприятий по внедрению технологий и требований органического производства», — заметил он. Кроме того, не доработана и законодательная база для развития органического земледелия. В конце апреля президент Владимир Путин призвал ускорить внесение в Госдуму законопроекта об органическом сельском хозяйстве. Глава Минсельхоза Александр Ткачев тогда заявлял, что министерство рассчитывает внести документ в правительство в течение месяца. Однако на рассмотрение Госдумы законопроект до сих пор не поступил.



«Российское органическое зерно имеет очень большие перспективы на мировых рынках. Прежде всего, это рынки с высокой покупательной способностью — ЕС, США, Япония», — прокомментировал «Агроинвестору» председатель правления Союза органического земледелия (СОЗ) Сергей Коршунов. Кроме того, перспективным рынком для России является Китай, где растет уровень благосостояния населения. «Однако это очень конкурентные рынки. Не только Россия способна производить такую продукцию», — заметил Коршунов.



В этом году заказы в СОЗ на органическую продукцию поступали из Нидерландов, Германии, Канады, Италии. «Наибольшим спросом пользуются зерновые и бобовые агрокультуры», — рассказал он. Цены на сертифицированную органическую пшеницу почти вдвое выше произведенной традиционным способом и в этом году составляют 320 евро/т, органическая кукуруза покупается по 220 евро/т, лен — 600 евро/т. «Так же с наценкой на 60−100% готовы купить сертифицированные органические просо, гречиху, подсолнечник, овес, рапс, полбу, фасоль, люпин и многое другое», — говорит Коршунов. При этом, по его словам, сейчас в России хорошо отработаны на практике технологии производства зерновых агрокультур по стандартам «органик», причем по некоторым — например, пшенице и сое — можно добиться такой же урожайности, как и в промышленном производстве. «В то же время следует учитывать, что переходный период от традиционного сельского хозяйства к органическому длится три года, это так называемый «конверсионный период». Ускорить процесс не получится», — акцентирует Коршунов.



В мире под органическое сельское хозяйство задействовано почти 45 млн га земель. По подсчетам компании Organic Monitor, в 2015 году мировой объем розничных продаж органической продукции составил $82 млрд, в 2017-м он вырастет до $93−94 млрд. В то же время в России, по оценке Института экономики сельского хозяйства, на потребление органической пищевой продукции приходится лишь 0,04% от всего объема розничных продаж. Среднее потребление органической продукции в России составляет 0,8 евро на человека в год (в США — 111 евро). В перспективе, как заявлял весной Ткачев, Россия может занять до 15% глобального рынка органических продуктов питания.

