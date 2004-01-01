Средний чек россиян за полгода вырос на треть

В январе 2018 года размер среднего чека россиян при покупках в магазинах продуктов питания и непищевых товаров за наличные деньги составил 675 руб., что на 31% больше аналогичного показателя середины прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Сбербанка. В июле 2017-го средний чек составлял 515 руб. В структуре покупок за наличные преобладают продукты питания нижнего ценового сегмента, а также табачные изделия, слабый алкоголь и автотовары.



Траты при оплате товаров кредитными картами в январе составили 970 руб. против 820 руб. в июле прошлого года. Таким образом, этот показатель вырос на 18%. Безналично граждане оплачивали преимущественно электронику и компьютерную технику, косметику, верхнюю одежду, лекарства и зоотовары.



По мнению гендиректора «Платформы ОФД» Алексея Барова, полученные данные говорят о намечающемся тренде к росту потребления. «У покупателей появилось ощущение стабильности, выросла уверенность в будущем, обозначилось желание улучшить качество товаров в потребительской корзине», — сказал изданию Баров, отметив, что в продуктовой корзине становится больше дорогих товаров.



Однако исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков не разделяет оптимизма аналитиков. «В январе этого года средний чек действительно был выше, чем в июле 2017-го. Однако рост, по нашим данным, находился в пределах 5%. Кроме того, летом мы отмечаем ежегодное снижение цен ввиду появления овощей открытого грунта. Поэтому сравнивать январь с июлем не совсем корректно», — сказал «Агроинвестору» Востриков. Если же сопоставить с январем прошлого года, то, наоборот, отмечается отрицательная динамика, заметил он. «Падение среднего чека хоть и незначительное (в пределах 6 руб.), но оно есть. Поэтому сегодня мы не можем говорить о восстановлении потребительской активности покупателей», — акцентировал Востриков.



Рост расходов на конечное потребление во многом был обеспечен восстановлением потребительского кредитования, отмечалось в декабрьском обзоре экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Так, за 10 месяцев 2017-го задолженность физических лиц по банковским кредитам увеличилась на 1,01 трлн руб., что почти в девять раз больше, чем годом ранее (114 млрд руб.). При этом основной вклад в рост кредитного портфеля внесло потребительское кредитование: долг физлиц перед банками в этом сегменте вырос на 0,56 трлн руб. Однако такой источник благосостояния населения может рассматриваться лишь как временный, констатируется в обзоре. «В долгосрочной перспективе это создает угрозы как стабильности финансового положения домашних хозяйств, так и ресурсной базе банковского сектора», — предупреждают авторы.



Постепенное улучшение совокупных потребительских настроений населения наблюдается в течение двух последних лет, говорится в последнем мониторинге потребительских ожиданий НИУ ВШЭ. Так, в 2016—2017 годах рассчитываемый Росстатом индекс потребительской уверенности увеличился на 19 п. п. — с -30% в первом квартале 2016-го до -11% в третьем квартале 2017-го. Однако в четвертом квартале 2017 года позитивный тренд несколько неожиданно остановился и значение индекса повторило показатель предыдущего квартала. «Видимо, основными причинами торможения потребительской активности стали продолжающееся уже более трех лет снижение реальных располагаемых денежных доходов населения и неуверенность домашних хозяйств в оценке собственной текущей и ожидаемой социально-экономической ситуации, а также перспектив развития экономики в целом», — делают вывод эксперты ВШЭ. По данным Росстата, реальные доходы населения падают четыре года подряд, в том числе в 2017-м они сократились на 1,7%. Не продемонстрировали положительной динамики реальные располагаемые доходы россиян и в январе 2018 года, сохранившись на том же уровне, что и годом ранее, при этом в месячном выражении они упали сразу на 49,7%.



Кроме того, индекс потребительской уверенности остается в отрицательной зоне, что «по-прежнему свидетельствует о преобладании пессимизма в настроениях потребителей", констатируют аналитики ВШЭ. Так, позитивно оценивают произошедшие в 2017 году изменения в экономике страны 18% участников проведенного в четвертом квартале опроса, негативно — 33%. Улучшение собственного материального положения в 2017 году заметили лишь 10% респондентов, ухудшение — 30%. В 2018 году улучшения ожидают 12% опрошенных, ухудшения — 18%.

