Производство льноволокна должно увеличиться на треть

К 2020 году производство льноволокна в России увеличится на треть до 52 тыс. т благодаря господдержке отрасли: в течение трех лет она получит 22 млрд руб. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе расширенного совещания по вопросам развития льняного комплекса страны. По его словам, такой объем сырья обеспечит потребности текстильной промышленности. Сегодня есть предпосылки для возрождения льняной отрасли, уверен Ткачев: ведомство проанализировало рынок и видит растущий интерес к производству льна. При этом предприятия готовы приобретать лен для производства различных товаров: от постельного белья и одежды до медицинской и лакокрасочной продукции.



Минсельхоз предусмотрел ряд новых мер поддержки льняной отрасли: предоставление предприятиям льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию предприятий льняного комплекса, несвязанную поддержку — 10 тыс. руб. на 1 га посевов льна. Также это направление могут поддержать регионы через «единую» субсидию. Кроме того, агроведомство внесло в правительство предложение о возмещении 50% затрат на создание и модернизацию предприятий льняного комплекса. По оценке министерства, благодаря господдержке и модернизации отрасли рентабельность льноводческих предприятий увеличится до 35−40%. Это привлечет инвесторов и расширит рынок сбыта льняной продукции. Минсельхоз рассчитывает, что во всех 26 льносеющих регионах страны от Центрального Нечерноземья до Сибири будут созданы льняные кластеры. Это позволит задействовать производственный потенциал машиностроительной, химической, легкой и других отраслей экономики страны, считает Ткачев.



Ранее директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко оценивал, что запланированный объем господдержки позволит привлечь в отрасль около 30 млрд руб. инвестиций. При этом чиновник обращал внимание, что ведомство потребует отчета за каждый доведенный до региона рубль. По словам Куценко, с учетом госзаказа посевы льна-долгунца нужно увеличить до 80 тыс. га, производство льнотресты — с нынешних 160 тыс. т до 400 тыс. т, льноволокна — до 120 тыс. т. Также необходимо построить более 80 новых льнозаводов.



В 2017 году посевы льна-долгунца в стране составили 47,5 тыс. га, производство льноволокна — 39 тыс. т при средней урожайности 9,2 ц/га. Лидерами по валовому сбору стали Омская область (6,9 тыс. т), Смоленская область (4,5 тыс. т), Удмуртия (4,5 тыс. т), Алтайский край (4,1 тыс. т) и Тверская область (4 тыс. т). По данным Минсельхоза, за последние 30 лет в России закрылось две трети текстильных предприятий, перерабатывающих лен, а оставшиеся почти полностью перешли на импортное сырье. Из 67 льносеменоводческих станций, построенных в 1975 году, сейчас работает только 12.



Как ранее писал «Агроинвестор», первый за последние 30 лет льнокомбинат в стране планирует построить холдинг «Промагро» в Смоленской области. Он будет включать льнозавод с цехом механической котонизации, который сможет перерабатывать 10 тыс. т льнотресты, и прядильную фабрику производительностью до 3,5 тыс. т льносмесовой пряжи в год. Также компания планирует самостоятельно производить до 30−70% сырья от потребности завода. Стоимость проекта — около 2 млрд руб.



В прошлом году в Смоленской области лен-долгунец выращивали на 5,1 тыс. га, в этом году его посевы планируется увеличить до 10 тыс. га, а в 2020-м — удвоить этот показатель, говорил губернатор региона Алексей Островский. По его словам, область стремится вернуть лидирующие позиции в льноводстве, которые она занимала в советский период. Максимально регион может засевать агрокультурой 100 тыс. га или около 10% от имеющейся пашни, оценивал чиновник.



Ярославская область в прошлом году собрала 1,3 тыс. т льноволокна — это девятый результат в стране и четвертый в Центральном федеральном округе. В этом году сельхозпредприятия региона планируют засеять льном-долгунцом 2,7 тыс. га, что на 8% больше, чем в 2017-м. До 2020-го площадь под агрокультурой должна увеличиться на 160% до 4,4 тыс. га, а валовой сбор вырастет почти в 3,3 раза, сообщила «Агроинвестору» представитель правительства Ярославской области. Также планируется открыть дополнительно два льносеющих и одно льноперерабатывающее предприятие, сейчас в регионе есть шесть действующих льнозаводов общей мощностью переработки 7,4 тыс. т льнотресты в год. Область планирует реализовать проекты создания производственного кооператива, машинно-технологической станции и элитно-семеноводческого хозяйства в секторе льноводства. Также предполагается модернизация четырех существующих заводов. В этом году регион направит на поддержку льноводства 42,1 млн руб.

