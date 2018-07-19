Минсельхоз США: производство молока в России продолжит расти

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) повысила на 3,8 млн т до 513 млн т прогноз мирового производства молока в 2018 году. Таким образом, по сравнению с 2017 годом выпуск увеличится на 11,1 млн т или на 2,2%. Прирост в первую очередь обеспечит Евросоюз, где производство молока достигнет 76 млн т против 72 млн т в 2017-м, а также США (рост на 1,1 млн т до 98,8 млн т).



Производство сырого молока в 2018 году вновь покажет положительную динамику и в России, прогнозирует FAS USDA. Если в предыдущем прогнозе, выпущенном в декабре, американские аналитики ожидали снижения с 30,6 млн т до 30,55 млн т (без учета Крыма), то в июльском обзоре указан рост на 100 тыс. т до 30,7 млн т. Увеличение российского производства, по оценке американских аналитиков, произойдет за счет повышения продуктивности дойного стада. В то же время совокупное поголовье молочных коров продолжит снижаться и за год сократившись еще на 200 тыс. до 6,8 млн животных.



По данным Росстата, в 2017 году производство сырого молока всех видов в России выросло на 1,4% до 31,2 млн т после падения в 2016-м на 0,1%. Половина произведенного объема пришлась на сельхозорганизации, которые в прошлом году нарастили надой на 4,1% до 15,7 млн т. Всего, по оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в 2017 году в России произведено 21,2 млн т товарного молока, что на 2,8% или на 500 тыс. т больше, чем годом ранее. В 2018-м прирост по товарному молоку составит еще 470−520 тыс. т или примерно 2,3−2,5%, говорит исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов.



При этом если бы не снижение цен, наблюдавшееся на внутреннем рынке в первой половине года, динамика производства могла бы быть выше. «Если посмотреть результаты за первый квартал, то рост составлял почти 5%. По итогам второго квартала прирост сократился менее чем до 3%. И если цена будет продолжать падать, то в третьем и четвертом кварталах динамика будет еще ниже», — сказал «Агроинвестору» Белов. Между тем, по данным Минсельхоза, в июле цены на сырое молоко продолжили падать, опустившись до 21,18 руб./кг, что на 9,9% ниже аналогичной даты 2017-го.



В то же время прогнозировать объем производства в этом году во всех российских хозяйствах Белов не стал. «У Росстата до 40% производства приходится на ЛПХ, однако там такое количество статистических погрешностей, что смысла в этом нет», — считает эксперт. Что же касается роста мирового производства молока в текущем году, то, по его словам, на российском рынке это существенно не скажется в силу закрытости европейского рынка и ослабления российского рубля. «Да, действительно, на мировом рынке ожидается прирост товарного молока примерно на 1,5%. И конъюнктура мирового рынка на нас, конечно, отражается, однако не столь существенно», — сказал Белов.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство товарного молока в прошлом году составило 21,4 млн т, или на 700 тыс. т больше, чем в 2016-м. В первом полугодии наблюдалось увеличение темпов прироста, констатирует эксперт ИКАР Наталья Пенькова. Так, сельхозорганизации нарастили выпуск на 4% (за аналогичный период 2017-го — на 2,7%, 2016-го — на 2,5%), в то время как темпы снижения объемов производства в личных хозяйствах замедлились. «Такой тенденции во многом удалось добиться за счет рекордно высоких цен в прошлом году, когда производители сырого молока получили некоторую уверенность в возможности получать прибыль и дальше развивать производство», — комментирует Пенькова. В то же время эффект от высоких прошлогодних цен не может длиться вечно, констатирует она. «Резкое падение закупочных цен, начавшееся уже зимой, а не как обычно в сезон «большого молока», может привести к увеличению темпов снижения поголовья коров, а также возможному банкротству некоторых производителей», — предупреждает Пенькова.



Как ранее прогнозировал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, не менее чем на 500 тыс. т в год производство товарного молока в России будет увеличиваться в ближайшие четыре года. По итогам января-июня 2018-го выпуск молока вырос на 1,6% до 15,5 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 4% или на 314 тыс. т, в фермерских хозяйствах — на 4,4% или на 50 тыс. т. К 9 июля, согласно оперативным данным, суточный объем реализации молока сельхозорганизациями составил 47 тыс. т, средний надой молока от одной коровы в сельхозорганизациях — 16,74 кг в сутки, что на 0,78 кг больше, чем годом ранее. Максимальные объемы реализации молока за сутки отмечены в Татарстане (3,6 тыс. т), Краснодарском крае (2,3 тыс. т), Алтайском крае (1,8 тыс. т), Воронежской, Новосибирской и Кировской областях (по 1,7 тыс. т).

