Производство мяса бройлеров может снизиться

По прогнозу Национальной мясной ассоциации (НМА), в 2018 году импорт мяса всех видов в Россию снизится минимум на 20−30% по сравнению с 2017-м, а производство продолжит расти. Однако в птицеводстве динамика будет несущественной, по бройлеру ожидается стагнация или даже некоторое снижение объемов на фоне избытка предложения и периодически закрывающихся из-за гриппа птиц важных рынков, рассказал «Агроинвестору» руководитель исполкома НМА Сергей Юшин. К тому же из-за повышения цен на фуражное зерно, соевый шрот и другие компоненты увеличивается себестоимость продукции, что снижает экспортный потенциал. В такой ситуации некоторые игроки будут вынуждены уходить с рынка, говорит эксперт.



С точки зрения выживаемости, бройлер — наиболее стабильный сегмент, поскольку это самый доступный вид мяса с большим спросом. «Даже в кризисные 2014−2015 годы, затем в период стагнации экономики и сейчас, несмотря на не самые радужные перспективы, производство и потребление бройлера растут, — отмечает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. — Хотя проблем в птицеводстве становится все больше, и они начинают сдерживать его развитие».



Так, если в 2017 году производство птицы, по данным Росстата, увеличилось на 6,9%, то по итогам первого полугодия 2018-го темп замедлился до 2,8% (по всем хозяйствам). Основными вызовами для сектора, по словам Давлеева, стали рост себестоимости на фоне удорожания компонентов кормов и распространение гриппа птиц. Резкое повышение цен на соевый шрот из-за ограничений его поставок Россельхознадзором, на витамины и аминокислоты ударило по экономике предприятий, тем более что в этот период вырос курс доллара. И если последний фактор не всегда можно контролировать, то вопросы допуска зарубежных ингредиентов на наш рынок — полностью в компетенции государства, и создание таких искусственных ограничений наносит ущерб отрасли, подчеркивает эксперт.



Еще более серьезная проблема — грипп птиц, начавший активно распространяться в 2017-м, и уже затронувший несколько крупных промышленных комплексов: в частности, в этом году пострадали площадки «Дамате» и «Черкизово» в Пензенской области. Заболевание переходит в эндемическое и сейчас переносится не только перелетными птицами весной и осенью, но и воробьями, воронами, голубями и т. п. «Грипп птиц становится неконтролируемым, потому что распространяется через ЛПХ, реализацию молодняка птицы часто без ветеринарного контроля. Очаги обнаруживаются несвоевременно, что не позволяет оперативно реагировать на вспышки, к тому же у нас не хватает лабораторий для диагностики», — перечисляет Давлеев. Все это приводит к дезорганизации рынка, но пока хотя бы почти не влияет на спрос, добавляет он.



На рынке мяса птицы сложилась очень высокая конкуренция, говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев, отмечая, что объем производства уже превышает уровень потребления. По его словам, есть только два варианта для существенного снижения концентрации производства: уход кого-то с рынка или увеличение экспорта. Однако банкротство крупных игроков практически исключено, поскольку такой сценарий приведет к социальному взрыву в регионе работы компании, так что путем политических решений проблемные предприятия будут спасать, предполагает эксперт. Внешние продажи могли бы помочь, но программа развития агроэкспорта пока только формируется, к тому же увеличению поставок мешает эпизоотическая ситуация. «Нужно как можно быстрее внедрить программу регионализации, и валидировать ее на международном уровне, тогда вспышки опасных заболеваний в одних регионах не будут приводить к закрытию экспорта из других», — обращает внимание Корнеев.



Сейчас сложно надеяться на стабильность и повышение объемов поставок, подтверждает Юшин. «Пока основные платежеспособные зарубежные рынки для нас не открываются, а из-за ситуации с гриппом птиц внешние продажи оказываются под вопросом, нет никакого смысла дальше увеличивать производство мяса птицы, — делает вывод он. — Рентабельность птицеводов и так долгое время была близка к нулю, а работать с убытком неэффективно». Тем не менее, сегодняшний рост в птицеводстве обеспечивает активное развитие индейководства, причем здесь тоже уже сложилась достаточно серьезная конкуренция, добавляет Юшин.

