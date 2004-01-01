Крупнейший производитель свинины в России — АПХ «Мираторг» покупает 49% свиноводческого агрохолдинга «Пулковский» у канадской фирмы «Ангус Форвардинг Инк», сообщило в понедельник, 5 декабря, издание «Деловой Петербург» со ссылкой на неназванные источники на рынке. По данным издания, сделка еще не закрыта, ее сумма оценивается в 0,9−1 млрд руб.

Агрохолдинг «Пулковский» включает три свинокомплекса в Ленинградской и Новгородской областях. Канадской «Ангус Форвардинг Инк» принадлежит 49% в «Пулковском», остальные 51% — у президента агрохолдинга Ивана Кары. Общий оборот предприятий в 2015 году составил около 2,2 млрд рублей, долговая нагрузка — 1,95 млрд. Поголовье «Пулковского» в двух регионах — около 160 тыс. свиней, рассказал «Агроинвестору» Кара.

Однако в «Мираторге» сведения о сделке опровергли. «Информация не соответствует действительности», — сказал «Агроинвестору» представитель компании. Он добавил, что приобретений свиноводческих комплексов на северо-западе страны в ближайшее время не планируется. Сейчас у компании 28 свинокомплексов в Белгородской и Курской областях, их текущий совокупный объем производства составляет 3 млн голов в год, говорится на сайте «Мираторга».

Иван Кара также заявил, что опубликованные сведения являются недостоверными. «Нет такой сделки», — сказал Кара, отметив, что этот факт отрицают и представители «Ангус Форвардинг Инк». Что касается его доли в «Пулковском», то в ближайшие шесть лет продавать его он тоже не намерен, заверил Кара. «Может быть, уходя на пенсию, но не сейчас», — сказал он.

В настоящее время в свиноводстве происходит очень мало сделок, констатирует руководитель направления по работе с агропромышленными компаниями Deloitte в СНГ Ринат Хасанов. «Я не могу вспомнить ни одной крупной сделки в свиноводстве за последние три-четыре года: покупали либо недостроенные комплексы, либо обанкротившиеся, но больших действующих бизнесов не приобретали. Пока все развиваются органически, просто увеличивая свою мощность», — сказал он «Агроинвестору». По словам Хасанова, свиноводство стало активно развиваться не так давно, поэтому современных активов на рынке не так много. «В основном, они сосредоточены у крупных игроков, которые не намерены продавать свой бизнес. То есть предложений на рынке практически нет. А банкротящиеся неэффективные компании никому не нужны, потому что все понимают, что в перспективе придется конкурировать технологиями», — добавил Хасанов.

В рейтинге крупнейших российских производителей свинины «Мираторг» занимает первое место. В 2015 году доля холдинга в общем объеме промышленного производства свинины составила 12,2% (384,9 тыс. т свинины на убой в живом весе), подсчитали в Национальном союзе свиноводов. На втором месте находилась группа «Русагро» (187,82 тыс. т свинины, доля на рынке 6%), на третьем — «Черкизово» (169,56 тыс. т свинины, доля на рынке 5,4%), на четвертом — «Агро-Белогорье» (162,85 тыс. т свинины, доля на рынке 5,2%), на пятом — «Аграрная группа» (106,25 тыс. т свинины, доля на рынке 3,4%). По итогам 2016 года, прогнозируют в союзе, промышленное производство свинины вырастет на 14%, в 2017-м — еще на 5%.