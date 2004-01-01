Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию новый зерносушильный комплекс в Знаменском районе Орловской области. Проектная мощность предприятия по пшенице составляет 200 т/час, по кукурузе — 110 т/час, сообщила пресс-служба компании. Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн руб.



Как уточнили в «Черкизово», на вновь построенном зерносушильно-очистительном комплексе используется оборудование российского производства, в частности очистительные приспособления предварительной и первичной очисток. Транспортное оборудование, силосы и зерносушилка, а также линия по подработке семян — импортные. Несмотря на то, что строительство еще полностью не завершено, сушильный комплекс уже функционирует и постепенно набирает производственные мощности. Так, в будущем планируется расширение по хранению до 60 тыс. т.



«В связи с тем, что в 2016 году мы собрали более 230 тыс. т кукурузы, наша компания приняла решение расширить площади под кукурузой в этом году, мы видим перспективы дальнейшего роста по этой культуре, — говорит директор направления растениеводства «Черкизово» Дмитрий Гарнов. — Кукуруза дает самую высокую урожайность с гектара и большую валовую прибыль, мы увеличиваем площади под этой культурой, и нам нужны новые элеваторные мощности». Урожайность кукурузы в хозяйствах группы в прошлом году составила в среднем около 100 ц/га.



В компании уже действует 26 зерносушилок и 14 элеваторов и хранилищ общей емкостью единовременного хранения 984 тыс. т. В целом компания перерабатывает в год более 1,2 млн т зерновых.



«Черкизово» — один из крупнейших российских производителей мясной продукции и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках мяса бройлера, свинины, продуктов мясопереработки. В структуру компании входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 современных свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельхозземель. По итогам 2016 года объем продаж мясной продукции Группы «Черкизово» составил 903 тыс. т, что на 9% превышает показатель 2015-го. В том числе объем продаж сегмента «Птицеводство» вырос на 6% и составил 500,3 тыс. т готовой продукции по сравнению с 470,4 тыс. т годом ранее. Объем производства сегмента «Свиноводство» за этот период увеличился на 9% и составил 184,7 тыс. т готовой продукции по сравнению с 169,5 тыс. т по итогам 2015 года. Продажи по направлению «Мясопереработка» выросли на 14% — до 218,1 тыс. т, а реализация зерна группой увеличилась на 27% и достигла 339 тыс. т.

