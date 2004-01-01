«АФГ Националь», крупнейший производитель риса в стране, в этом году планирует вложить в овощное направление около 1,3 млрд руб., при этом объем инвестиций может быть пересмотрен в сторону увеличения, рассказал «Агроинвестору» гендиректор холдинга Юрий Белов. По его словам, 2016 год стал ключевым для вложений в этот сегмент бизнеса — на расширение земельного банка, приобретение действующих картофельных хозяйств, покупку полевой и складской техники, модернизацию упаковочных комплексов, строительство овощехранилищ и инфраструктуры, а также организацию систем орошения было направлено 4 млрд руб.



В 2016 году компания в 2,5 раза нарастила посевы картофеля и овощей — с 6,5 тыс. га до 16,3 тыс. га. С площадок в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях было собрано в общей сложности около 80 тыс. т картофеля против 28,8 тыс. т в 2015-м. В целом урожай картофеля и овощей в прошлом году составил 106,6 тыс. т. Кроме того, в 2016 году были построены хранилища суммарной мощностью 57,4 тыс. т, из них емкости на 32,8 тыс. т предназначены для столового картофеля, хранилище на 6,5 тыс. т — для семенного.



В 2016 году валовой сбор картофеля в стране, по данным Росстата, составил 31,1 млн т после рекордных 33,6 млн т в 2015-м. Высокие показатели урожая обычно негативно влияют на цены продукции: так, из-за перепроизводства цены на продукцию не увеличивались в зимний период, хотя раньше уже в ноябре картофель начинал дорожать. По данным Спеццентра учета в АПК, в первую неделю марта средняя по России цена реализации картофеля составила 11,7 руб./кг — на 2,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.



Из-за неблагоприятных погодных условий (дожди в ЮФО и на Северо-Западе, ранняя зима в Центральной России и Поволжье) в 2016-м часть урожая осталась в поле либо оказалась значительно ниже качеством, чем годом ранее. Учитывая этот факт, а также дефицит в стране мощностей для хранения картофеля (технологичных хранилищ мало, в основном его хранят навальным способом), рынок вряд ли можно назвать перенасыщенным, считает Белов. «Статистика предоставляет данные по сбору картофеля с учетом и ЛПХ, и мелких фермеров, и крупных хозяйств, и холдингов, а это совершенно разный по качеству картофель для различных потребительских сегментов, реализуемый через разные каналы сбыта, — комментирует он. — Мы выращиваем сортовой картофель, используя семена не ниже первой репродукции, наши площади позволяют использовать севооборот, что важно для получения качественного и чистого урожая. Кроме того, мы производим картофель на орошении, что дает более высокий результат сбора и лучшее качество клубней (крупные и ровные). То есть мы не конкурируем с ЛПХ и фермерами за одного потребителя».



Мытый фасованный картофель «АФГ Националь» рассчитан на сегменты «премиум» и «средний плюс» и реализуется через торговые сети, тогда как продукция мелких хозяйств туда не попадает, поскольку они, как правило, не могут обеспечить достаточный объем и стабильность поставок. «К тому же у ЛПХ и мелких фермерских предприятий нет достаточных мощностей для хранения, поэтому их картофель реализуется в сезон, а оставшийся — быстро портится, — продолжает Белов. — Так что падение цен на картофель из-за высокого валового сбора в стране нас не пугает — спрос на качественную продукцию будет всегда, и цены, скорей всего, окажутся в рамках среднерыночных».



На 2017 год холдинг запланировал очередное увеличение посевов и производства картофеля до 92,5 тыс. т с учетом семенного. «В этом году мы сосредоточимся в большей степени не на объемах, а на отработке технологий, выведении предприятий на проектные мощности, повышении урожайности и качестве продукции», — делится Белов. Первоочередная задача компании — заставить вложенные средства работать, добавляет он. Срок окупаемости инвестиций в картофельный проект холдинг оценивает примерно в пять-семь лет.

