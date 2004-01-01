Компания «Веедерн» бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова приступает к производству сыров. Первыми в продажу поступят бри и моцарелла, которые появятся на прилавках уже в апреле, а в течение полугода планируется запустить выпуск пармезана, сливочного масла и сметаны, рассказал бывший градоначальник «Известиям».



Начать производство молочной продукции Лужков планировал еще в конце прошлого года, однако сроки сместились из-за задержки с поставкой оборудования, заказанного в Нидерландах. Сто коров дойного стада, из молока которых будут делать сыр, компания приобрела летом 2016 года, в ближайшее время предполагается купить еще 62 коровы в Германии. Вся молочная продукция будет продаваться под брендом «Медовые лужки» — эта марка сейчас используется для гречневой крупы производства «Веедерна». По оценке исполнительного директора «Союзмолоко» Артема Белова, со стадом в 160 коров «Веедерн» сможет производить около 100−150 т сыров средней твердости в год или 250−300 т мягких сыров.



Агрохозяйство «Частный конный завод «Веедерн» Юрия Лужкова находится в Озерском районе Калининградской области, у него в собственности около 5 тыс. га сельхозземель. Компания занимается растениеводством (гречиха, пшеница, рапс, ячмень, овес, кукуруза), разведением романовских овец (стадо — 1,5 тыс. животных) и племенным коневодством. Также у «Веедерна» есть линия по производству гречневой крупы мощностью 5,5−6 тыс. т в год и элеватор вместимостью 11,4 тыс. т. Согласно данным kartoteka.ru, уставный капитал компании — 424 млн руб., единоличным владельцем «Веедерна» является Юрий Лужков. В 2015 году выручка «Веедерна» составила 151,7 млн руб. (в 2014-м — 48,8 млн руб.), чистая прибыль — 14,3 млн руб. (в 2014-м — чистый убыток в 78,9 млн руб.).







Также на прошлой неделе было объявлено о строительстве сыродельной линии в Липецкой области — открыть производство планируется в конце 2017 года на базе молокозавода, построенного за 1,1 млрд руб. сельхозкооперативом «Кузминки-Молоко». На первом этапе предприятие планирует выпускать мягкие сорта сыров — адыгейский и моцареллу, а впоследствии наладить производство твердых сортов, в том числе пармезана. Также в 2017 году запустить производство сыров среднего и премиального сегментов намерен Тульский молочный комбинат. В начале 2017 года сообщалось, что производство сыров намерен наладить учредитель группы «Дело» Сергей Шишкарев: компания «Келарь» хочет вложить 600 млн руб. в строительство сыроварни в Костромской области проектной мощностью 180 т продукции в год. В течение этого года с 5,5 тыс. т до 10 тыс. т сыров планирует нарастить производство «Великолукский молочный комбинат» (Псковская область). Во Владимирской области налаживают производство твердых сыров «Городищенские сыры» (сейчас выпускают плавленые сыры), а в октябре 2016-го новую линию по производству премиальных сыров с белой плесенью запустила краснодарская «Калория».



Всплеск интереса инвесторов к производству сыров произошел после введения Россией продовольственного эмбарго в августе 2014-го года. В результате по итогам 2015 года выпуск сыров и сырных продуктов, по информации Росстата, вырос на 17% до 581 тыс. т, в 2016 году — еще на 2,5%, до 600 тыс. т. Как ранее говорила «Агроинвестору» руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина, особенно впечатляющими темпами увеличивалось производство твердых и полутвердых сыров самых популярных категорий — «Костромского», «Пошехонского», «Российского» — в 2015-м рост их выпуск вырос на 34%. В январе-феврале 2017 года, по данным Росстата, производство сыров продолжило расширяться, прибавив 3,6% к аналогичному периоду 2016 года, а сырных продуктов — на 12%. В январе 2017 года в целом по стране было выпущено 32,6 тыс. т сыров, в феврале — 33 тыс. т.



По оценке «Текарт», в России более 500 предприятий, делающих твердые и жирные сыры, и около 200 — плавленые, при этом лидерство на рынке по-прежнему принадлежит крупнейшим молочным заводам, у которых есть доступ к сырью и возможность выпускать массовый продукт по доступной цене. Среди ведущих производителей твердых и мягких сыров — компании ТНВ «Сыр Стародубский» (Брянская область), «Можгасыр» (Удмуртия), сыркомбинат «Калининский» (Краснодарский край), «Вамин Татарстан» (Татарстан).



На момент введения продуктового эмбарго и объявления курса на импортозамещение в середине 2014 года доля импортных сыров в товарной структуре составляла 44,7%: за первое полугодие 2014-го в страну было ввезено 174 тыс. т при собственном производстве в 228 тыс. т. В 2015 году доля зарубежных сыров в ресурсах уменьшилась до 23,3%, а по итогам первых девяти месяцев 2016 года доля импорта составляла 24,1%. Около 80% импорта сыров и творога приходится на Белоруссию.

