Syngenta — один из крупнейших мировых производителей семян и химических средств защиты растений (СЗР) — в ближайшие пять лет на 50% увеличит продажи семян на российском рынке. Об этом рассказала «Агроинвестору» Александра Бранд (Alexanda Brand), директор компании по региону «Европа, Африка, Ближний Восток», куда входит и Россия. «В первую очередь речь идет о кукурузе, подсолнечнике и овощных культурах», — уточнила она. По ее словам, этот результат компания получит благодаря локализации производства, улучшению продуктового портфеля и инвестициям в персонал — прежде всего, занятый в сфере продаж, который обеспечит более глубокое проникновение продукции Syngenta. «Мы нацелены на увеличение штата сотрудников с коммерческой функцией, плюс будем инвестировать в испытания новых семян, техническую экспертизу, проведение промо-мероприятий, — говорит топ-менеджер. — Также многомиллионные инвестиции у нас идут в научно-исследовательские разработки по семенам. Причем если раньше мы больше ориентировались на универсальные семена, которые можно выращивать в разных регионах мира, то теперь гораздо лучше адаптировали наш продуктовый портфель для России».



Сейчас у Syngenta локализовано выращивание в России тридцати плюс процентов реализуемых здесь семян и производство такой же доли СЗР, которые для нее выпускает Кирово-Чепецкий химический комбинат. Подсолнечник в России — одна из самых быстрорастущих по темпам производства агрокультур, но сельхозпроизводители все чаще сталкиваются с ее увеличивающейся резистентностью к болезням, рассказывает Бранд. «Наша задача — преодолеть эту проблему на уровне генетики новейших гибридов семян и систем защиты», — добавляет она. Кукуруза тоже имеет большое значение для местных севооборотов, но очень любит влагу, из-за чего ее можно возделывать не во всех природно-климатических зонах. Поэтому Syngenta сконцентрируется на производстве для России семян, которые можно было бы выращивать в засушливых условиях.



Россия — главный драйвер

Объем инвестиций в рост продаж и долю рынка компании в России Бранд не раскрывает, замечая только, что для Syngenta российский рынок — один из трех наиболее динамично растущих наряду с Бразилией и Китаем, и самый быстрорастущий — из рынков европейских стран. «Если смотреть по прошлому году, то в мировом топ-3 по темпам роста продаж Syngenta Россия была на первом месте», — говорит Бранд. По ее словам, конъюнктура цен на сельхозпродукцию в прошлом сезоне была одной из самых благоприятных за последние годы, и способствовала притоку ликвидности для покупки материально-технических ресурсов: «За счет слабого рубля участники агрорынка экспортировали большие объемы продукции, и часть долларовой выручки инвестировали в высокопродуктивные семена и передовые системы защиты растений».



Выращивание семян Syngenta в России будет исключительно контрактным, подчеркивает Александра Бранд. «Нам нужно привлекать новые партнерские агрохозяйства в России, которые смогли бы выращивать для нас семена, — добавляет она. — Это не самая простая задача, поскольку большинство из них раньше никогда не занимались возделыванием высокопродуктивных гибридов. Поэтому компания должна будет инвестировать не просто в размещение производства продукта, но и в повышение уровня знаний и возможностей хозяйств, чтобы они могли перейти на новый агротехнический уровень, и стать нашими партнерами». По ее словам, Syngenta намерена предоставлять партнерам и клиентам в пользование протравочные машины, проводить обучение агрономов и использовать другие методы трансфера технологий.



Глобальные продажи компании в 2016 году по сравнению с 2015-м упали на 2% до $12,8 млрд (в 2014 году было $15,1 млрд). EBITDA тоже продолжила сокращаться, и составила $2,7 млрд против $2,77 млрд в 2015 году и $2,93 млрд — в 2014-м. При общем падении глобальных продаж Syngenta, в регионе «Европа, Африка, Ближний Восток» за 2016 год был, наоборот, рост несмотря на чрезвычайно сложные погодные условия, сообщала ранее компания, не утоняя цифр. Главным драйвером этого роста были «отличные показатели в СНГ, где стабильное положение на рынке распространилось на средства защиты растений и семена», — говорится на сайте компании. Объемы реализации увеличились как в России, так и на Украине. Продажи в регионе «Европа, Африка, Ближний Восток» за 2016 год составили почти $3,8 млрд, прибавив 5%, следует из годового отчета компании. Показатели по странам не раскрываются. «Увеличение доли [мировых] продаж в будущем будет происходить за счет растущих рынков […] России, Украины и Африки», — сказано в отчете.



Компания на рынке

Syngenta, по собственным данным, входит в число трех крупнейших игроков российского рынка высокотехнологичных семян, объем которого в 2014 году оценивался в $800 млн. В сезоне-2015/16 продажи семян кукурузы и подсолнечника выросли у компании на 20%, сахарной свеклы — на 15%, сообщал ранее Bloomberg.



Согласно маркетинговому исследованию РБК, Syngenta в прошлом году занимала первое среди иностранных производителей средств защиты растений место на российском рынке с долей 8,3%. Всего за 2016 год в России было продано СЗР на $1,71 млрд, оценивает Kleffmann Group. Зарубежная продукция занимает 60% российского рынка. Таким образом, Syngenta могла заработать на средствах защиты в России больше $140 млн.



Syngenta образована в Швейцарии в 2000 году путем объединения агроподразделений фирм Novartis AG и AstraZeneca Plc. Представительства компании работают в 90 странах мира, в том числе в России. Основные направления деятельности: производство средств защиты растений, регуляторов роста и семян полевых, овощных и цветочных агрокультур. В феврале 2016 года о приобретении Syngenta за $43 млрд договорилась китайская государственная химкорпорация ChemChina. В апреле этого года слияние одобрили американская Федеральная торговая комиссия (FTC), Еврокомиссия, Федеральная комиссия экономической конкуренции (COFECE) в Мексике и Министерство торговли Китайской Народной Республики (MOFCOM). Окончательное закрытие сделки, включая выкуп акций у миноритариев, произошло во втором квартале.



Капитализация объединенной компании превысит $100 млрд, а созданный конгломерат станет самым большим в мире бизнесом в агрохимической отрасли. Кроме того, сделка стала крупнейшим в истории поглощением европейского бизнеса китайской корпорацией.

