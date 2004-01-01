«ВЭБ Капитал» (структура Внешэкономбанка) подал в Федеральную антимонопольную службу три ходатайства о приобретении долей в ключевых активах группы «Евродон» Вадима Ванеева. Как говорится в материалах ФАС, банк просит разрешения на получение 45% в уставном капитале ООО «Евродон», 100% — в ООО «Евродон-Юг» и 51% — в ООО «Урсдон». Ходатайства поступили в антимонопольное ведомство 7 июня.



В настоящее время ВЭБу уже владеет 40% «Евродона» и 49% «Урсдона», следует из данных kartoteka.ru. Запрашиваемые в ходатайствах доли сейчас принадлежат основателю «Евродона» Вадиму Ванееву. Таким образом, в случае положительного решения ФАС Внешэкономбанк может стать 100% владельцем «Евродон-Юг» и «Урсдон» и владельцем 85% ООО «Евродон» (оставшиеся 15% принадлежат дирижеру Валерию Гергиеву).



Представитель «Евродона» объяснила появление ходатайств тем, что идет работа по «реструктуризации взаимоотношений «Евродона» с банком ВЭБ». «Рассматриваются различные варианты действий, чтобы компании было легче выйти из сложившейся сложной ситуации в связи с кризисом и птичьим гриппом», — сказала она «Агроинвестору», назвав ВЭБ «стратегическим партнером» «Евродона». По ее словам, сумма одобренных «Евродону» кредитов в ВЭБе — 18 млрд руб. «Что касается задолженности на данный момент и остальной конкретики по реструктуризации кредитных обязательств группы «Евродон» перед банком, то по взаимной договоренности с ним мы не раскрываем эту информацию», — добавила она, но отметила, что «Ванеев бизнес не отдает и не продает». Представитель ВЭБа подтвердила «Агроинвестору», что «Евродон» является заемщиком банка, однако от дальнейших комментариев отказалась.



В декабре 2016 года руководитель ВЭБа Сергей Горьков говорил о реструктуризации кредитов «Евродона» на общую сумму в 50 млрд руб. Ванеев тогда сообщал газете «Ведомости», что речь идет о возможной продаже некоторых непрофильных проектов. ВЭБ стал совладельцем компаний, входящих в группу, в марте 2016 года в результате крупного корпоративного конфликта. В начале 2016 года стало известно, что компания «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» миллиардера Михаила Фридмана) внезапно стала акционером «Евродона». Практически сразу «А1» подала три иска к «Евродону» и лично Ванееву, требуя признать недействительными выданные поручительства «Евродона» на 24 млрд руб. (около 17 млрд руб. — кредит от ВЭБа и 7 млрд руб. — от Россельхозбанка). «А1» утверждала, что оба кредита якобы были выданы с нарушениями корпоративных процедур, и требовала исключить Ванеева из числа участников «Евродона». Противостояние продлилось почти три недели: 26 февраля «А1» сообщила о продаже активов структурам ВЭБа и несколько дней спустя отказалась от своих претензий.



«Не исключено, что в рамках реструктуризации задолженности ВЭБ в итоге увеличит долю в группе, то есть долг будет конвертирован в акции компании либо будет осуществлена прямая покупка, — прокомментировал «Агроинвестору» аналитик инвестхолдинга «Финам» Богдан Зварич. — Я думаю, что если ВЭБ подал ходатайства, то значит, он действительно собирается это сделать». Он отметил, что получив контроль над активами «Евродона», банк сможет контролировать работу компаний. «В частности, то как она будет выплачивать свой долг», — добавил он.



«Евродон» — один из крупнейших промышленных производителей индейки в России, в 2016 году компания, по собственным данным, произвела 74,5 тыс. т индейки в живом весе (около 65 тыс. т в убойном). ООО «Евродон» создано в 2003 году для реализации индейководческого проекта, «Евродон-Юг» — в 2009 году для расширения производства. Основной вид деятельности «Урсдон», зарегистрированного в 2005 году, — производство яиц сельскохозяйственной птицы. В 2015 году общая выручка трех компаний составила 6,1 млрд руб., чистый убыток — 282 млн руб.



В декабре 2016 года и в апреле 2017 года сообщалось о двух вспышках птичьего гриппа на площадках «Евродона». В результате было уничтожено 1,5 млн птиц, в конце мая основатель группы Вадим Ванеев оценивал ущерб в 2,6 млрд руб. без учета недополученной прибыли. В 2017 году «Евродон» планировал увеличить объем производства индейки до 150 тыс. т, однако в январе этого года после первой вспышки птичьего гриппа холдинг скорректировал динамику роста до 90 тыс. т/год. Позднее Ванеев говорил, что удастся выйти лишь на 70 тыс. т.

