Холдинг «Белая Дача» первый раз за свою почти столетнюю историю получил из бюджета субсидию. Гендиректор «Белая Дача трейдинг» Антон Семенов на «Аграрном форуме России: как обеспечить устойчивый рост отрасли», организованном газетой «Ведомости», рассказал, что компания получила компенсацию по тепличному комплексу «Долина солнца» в Ставропольском крае. «Я, честно говоря, не верил. Идя в проект, я заложил, что он будет реализовываться без субсидий. Но, оказывается, это [система господдержки] работает», — сказал Семенов.



Размер субсидии составил около 90 млн руб., уточнил он «Агроинвестору». «Мы взяли в банке ВТБ кредит в 985 млн руб., подали заявку на компенсацию процентной ставки и вот сейчас ее получили. Теперь будем подавать заявку на возмещение капзатрат. В июле будет комиссия», — сообщил он.



«Белая Дача» — лидер в стране по переработке салатной сельхозпродукции — ведет свою историю с 1918 года, когда на территории бывшей усадьбы «Белая Дача» в Подмосковье была основана сельскохозяйственная артель «Труд». В настоящее время холдинг имеет 500 га собственных полей в Ярославской области, где в открытом грунте выращивает 1 тыс. т салата айсберг, другие кочанные салаты, а также морковь, капусту, свеклу, редис, тыкву. Также в Ставропольском крае в настоящее время завершается строительство первой очереди тепличного комплекса площадью 15 га для выращивания мини-салатов. После строительства второй очереди комплекса компания планирует также начать круглогодичное производство томатов. При этом возможная отмена продовольственного эмбарго, в том числе в отношении турецких томатов, никак не скажется на реализации проекта, уверен Семенов. «Мы этот проект рассчитывали, как будто сейчас нет санкций. Кроме того, реализуя его, мы закрываем свои нужды: холдинг потребляет около 600−700 т томатов», — отметил Семенов.



Стоимость строительства первой очереди «Долины солнца» — около 2,5 млрд руб.: кроме банковского кредита в 985 млн руб. компания вложила 1,5 млрд руб. собственных средств, рассказал Семенов. Объем производства будет достигать 2,3 тыс. т продукции в год, что составляет 5,8% от текущего объема выращивания овощей закрытого грунта в Ставропольском крае, ранее сообщал региональный Минсельхоз. Сейчас на Ставрополье действует 128 га теплиц, на долю региона приходится 8% от валового сбора овощей закрытого грунта доля в России. В планах края выйти на уровень 15−20%.



«Белая Дача» является лидером на рынке мытых резаных салатов, у компании есть завод по переработке салатной продукции «Котельники» в Подмосковье (мощность — 40 т готовой продукции в день) и «Алабуга» в Татарстане (мощность — 33 т/день). 30% продукции компания производит из собственного сырья, остальную часть закупает у российских фермеров или за рубежом. По данным kartoteka.ru, выручка «Белой Дачи трейдинг» в 2015 году составила 3,73 млрд руб., чистая прибыль — 550 млн руб.

