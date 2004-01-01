Растениеводческий холдинг «АгроТерра» ввел в севооборот новые агрокультуры. На полях Тульской и Липецкой областей впервые посеяли гречиху репродукции «элита», в следующем году ее планируется возделывать уже в шести регионах. В Рязанской, Тамбовской и Пензенской областях начали выращивать подсолнечник.



«В этом производственном сезоне «АгроТерра» перешла преимущественно на пятипольный севооборот: компания выращивает пшеницу, сою, сахарную свеклу, рапс и подсолнечник в Центральной России, — рассказала «Агроинвестору» представитель агрохолдинга. — Для каждого региона набор агрокультур определяется в зависимости от почвы, климата, удобства логистики готовой продукции и других факторов». По ее словам, новые агрокультуры были введены в севооборот, чтобы диверсифицировать риски, связанные с погодными условиями и волатильностью цен на зерно, В системе рисков компании учитываются аналитика спроса на зерно, урожайность в предыдущие годы, качественные характеристики и другие параметры.



В этом году 32 растениеводческих хозяйства «АгроТерры» выполнили план сева на 100%, несмотря на погодные условия. Начало уборочной кампании во всех подразделениях запланировано на вторую половину июля. «Специалисты компании ежедневно проводят мониторинги посевов и на данный момент подтверждают стабильное развитие агрокультур, соответствующее технологическим инструкциям», — говорит представитель холдинга. Ранее компания сообщала, что из-за весенних заморозков и проливных дождей хозяйства потеряли незначительную часть посевов (2−7% площадей) в Пензенской, Тульской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях. Пострадали побеги сахарной свеклы, озимой пшеницы, озимого и ярового рапса, сои. Однако эти потери некритичны для работы компании. «Мы своевременно внесли корректировки в севооборот, пересеяв на этой части полей сою», — уточняет представитель холдинга.



Плановый показатель урожайности в «АгроТерре» до 20% выше среднестатистических по регионам ее присутствия. Это связано с совершенствованием технологий выращивания агрокультур, инвестициями в устойчивое земледелие, обновлением парка техники и внедрением современных сельскохозяйственных устройств, отмечает представитель компании. В этом производственном сезоне холдинг усовершенствовал производственные операции в поле на основе результатов исследований собственного Центра R&D. В канун посевной все сотрудники сдали экзамен на знание технологических инструкций по выращиванию растений. Компания приобрела почти 200 единиц сельскохозяйственной техники и запустила новый диспетчерский центр. Кроме того, 100 ключевых растениеводов компании получили «Планшет командира». «Через это устройство они сохраняют историю всех операций на полях, сверяются с инструкциями, принимают оперативные решения в команде. Такие системные изменения позволяют рассчитывать на высокий результат во время уборочной», — говорит представитель компании.



«АгроТерра» занимается выращиванием, хранением и реализацией агрокультур. Земельный банк, по данным консалтинговой компании BEFL, составляет 280 тыс. га. Агрохолдинг работает в Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Орловской, Пензенской и Рязанской областях. Для хранения продукции у «АгроТерры» есть 18 баз и элеваторов общей мощностью более 500 тыс. т.



Как ранее писал «Агроинвестор», посевы гречихи в этом году значительно превысили прогноз и по состоянию на 15 июня составили почти 1,4 млн га. Минсельхоз рассчитывал, что в этом году агрокультурой будет занято 1,06 млн га, таким образом, план оказался превышен на 31,4%. В 2016 году к этому времени гречихой было засеяно 996,9 тыс. га. Подсолнечник также посеян на большей площади, чем прогнозировалось, он занял свыше 7,5 млн га вместо 7,17 млн га. Годом ранее к 15 июня агрокультура была посеяна на 6,99 млн га.

