Агрокомплекс «Веедерн» бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в следующем году рассчитывает удвоить производство грибов вешенок в Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу. В этом году хозяйство вырастит до 50 т грибов, план на 2018-й — 90 т. Сейчас предприятие собирает до 200 кг вешенок в сутки, свежие и сушеные грибы поставляются в торговую сеть региона. В перспективе «Веедерн» хочет начать производить грибной порошок, который можно использовать в качестве приправы.



На открытии грибной фермы в январе этого года Лужков говорил, что в будущем при необходимости ее мощность будет увеличена, кроме того, планируется выращивать мицелий — это будет первый проект такого рода в области и один из немногих в России, подчеркивал экс-мэр, уточняя, что знает буквально одно-два таких предприятия в стране. Сейчас мицелий для производства вешенок компания закупает в Италии или в Польше.







В 2016 году потребление грибов в России составило 110 тыс. т, потребность оценивается в 150 тыс. т. При этом, по данным ассоциации «Теплицы России», наша страна ежегодно закупает за рубежом около 100 тыс. т грибов, тратя на импорт продукции и компостов для их выращивания более $400 млн. По итогам прошлого года уровень самообеспеченности России грибами составил лишь 6,4%. По данным Росстата, валовой сбор грибов в 2016 году составил 9,7 тыс. т (без хозяйств населения) — на 1 тыс. т больше, чем в 2015-м.



По оценке НПО «Биогрин» (реализует проект выращивание вешенки и других древорастущих грибов стоимостью 3,3 млрд руб.), валовое производство грибов в России — шампиньонов и вешенки — составляет около 12−14 тыс. т в год. Для сравнения, США производят 450 тыс. т, Польша — свыше 250 тыс. т. Среднее потребление культивируемых грибов в развитых странах составляет от 2 кг до 5 кг на человека в год. У нас этот показатель существенно меньше 1 кг. При этом объем рынка вешенки, по разным оценкам, не превышает 10% от общего потребления культивируемых грибов. Например, в Москве на каждые 20 кг проданных шампиньонов приходится только 1 кг вешенки.



По мнению управляющего партнера НПО «Биогрин» Владимира Филиппова, древорастущие грибы и в частности вешенка при правильном подходе к бизнесу вполне могут перетянуть часть спроса на шампиньоны. «Вешенка постепенно заходит на шампиньонные территории, и однажды потребитель шампиньонов, купив хорошую вешенку, выращенную по правильной технологии, уже будет думать, что выбрать: привычный шампиньон или вешенку», — рассказал он «Агроинвестору». Однако в отличие от шампиньонов крупные российские заводы сейчас практически не выращивают вешенку, в основном эти грибы производят небольшие предприятия. При этом вешенку никогда не импортировали в больших объемах, поэтому конкуренции с зарубежной продукцией нет. Как правило, импортную вешенку продают в готовом к употреблению виде — соленую, консервированную или жареную, добавляет Филиппов.



Для роста объема потребления вешенки в нашей стране необходимы стабильное поступление на рынок качественной продукции, а также популяризация этого гриба у потребителей, считает гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов. Сейчас объем рынка — 5−7 тыс. т в год, это в шесть-восемь раз меньше, чем шампиньона. «Покупатель не знает вешенку: как показал наш опрос, 63% москвичей не покупают ее вовсе, — отмечает он. — Часто потребителя не устраивает качество гриба на полке магазина, куда он уже поступает не всегда в лучшем виде, плюс к этому хранится в неподходящих условиях». Потенциал рынка также сильно зависит от розничной цены, добавляет эксперт.



Пока грибоводческие проекты не получают господдержку, однако, как ранее писал «Агроинвестор», Минсельхоз предложил включить их производств в госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы. Для мотивации инвестиций в грибоводство предполагается расширить понятие тепличных комплексов, сейчас под ними понимаются сооружения для круглогодичного производства овощей в защищенном грунте. Агроведомство предлагает дополнить это определение строениями, предназначенными для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том числе компоста для их выращивания. Если поправка в госпрограмму будет утверждена, то грибоводство сможет рассчитывать на возмещение из госбюджета 20% капитальных затрат (для Дальнего Востока — 25%) после реализации проекта.



Агрохозяйство «Частный конный завод «Веедерн» Юрия Лужкова находится в Озерском районе Калининградской области, у него в собственности около 5 тыс. га сельхозземель. Компания занимается растениеводством (гречиха, пшеница, рапс, ячмень, овес, кукуруза), разведением романовских овец (стадо — 1,5 тыс. животных) и племенным коневодством. Завод является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Также у «Веедерна» есть линия по производству гречневой крупы мощностью 5,5−6 тыс. т в год и элеватор вместимостью 11,4 тыс. т. В мае этого года агрокомплекс начал выпускать мягкие сыры под брендом «Медовые лужки». По данным kartoteka.ru, уставный капитал компании — 424 млн руб., единоличным владельцем «Веедерна» является Юрий Лужков. В 2015 году выручка «Веедерна» составила 151,7 млн руб. (в 2014-м — 48,8 млн руб.), чистая прибыль — 14,3 млн руб. (в 2014-м — чистый убыток в 78,9 млн руб.).



Подробнее о проектах производства вешенки в России читайте в августовском номере «Агроинвестора»

