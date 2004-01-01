Управление Россельхознадзора по Воронежской области объявило о проведении расследования по фактам обнаружения сальмонеллы в продукции предприятия ОАО «Куриное царство» (входит в группу «Черкизово»). Как говорится в сообщении управления, расследование проводилось с 25 по 28 сентября, в результате принято решение до особого указания приостановить сертификацию на экспорт продукции с территории Липецкой области, оформленной «Липецкой ветеринарной лабораторией».



Однако, по словам представителя пресс-службы «Черкизово», приостановка сертификации никак не связана с «Куриным царством». В конце сентября на предприятии действительно проводилась проверка, однако бактерий в продукции «Куриного царства» обнаружено не было. «С 25 по 28 сентября 2017 года центральный аппарат Россельхознадзора и территориальное управление Россельхознадзора по Липецкой области провели внеплановую проверку «Куриное царство Липецк». В ходе проверки были отобраны образцы продукции для последующего анализа в подведомственных лабораториях Россельхознадзора и управления ветеринарии Липецкой области, а также в сторонней аккредитованной лаборатории в Коломне. По результатам лабораторных исследований сальмонеллы в продукции «Куриное царство Липецк» не обнаружено», — сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы компании. Он отметил, что ограничение экспорта продукции животного происхождения из Липецкой области не имеет отношения к компании «Куриное царство Липецк». «Россельхознадзор закрыл экспорт продукции, сертифицированной лабораторией управления ветеринарии Липецкой области. Группа «Черкизово» по-прежнему имеет право сертифицировать свою продукцию в других лабораториях и отправлять ее на экспорт», — заверил представитель группы.



В начале этого года сальмонелла обнаруживалась в замороженных куриных окорочках торговой марки «Куриное царство», продаваемых в одном из магазинов в городе Омске. Тогда Арбитражный суд Омской области признал виновной в ненадлежащем хранении «Метро Кэш энд Керри», где была приобретена продукция, и решением от 16 мая 2017 года на торговую сеть был наложен штраф в 150 тыс. руб. Однако в августе апелляционная инстанция это решение отменила, признав виновность «Метро Кэш энд Керри» недоказанной.



Кроме того, в ноябре прошлого года управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области заявляло об обнаружении в продукции липецкой птицефабрики «Куриное царство» следов стимулятора роста — нитрофуранов и фуразолидона АОЗ. Тогда группа «Черкизово» категорически опровергла нарушения, обвинив Россельхознадзор в распространении не соответствующих действительности сведений, порочащих репутацию компании. По данным «Черкизово», подконтрольная Россельхознадзору лаборатория использовала «давно устаревший» иммуноферментный метод анализа, который дает до 40% ошибок. Тогда группа провела собственную экспертизу продукции как липецкой птицефабрики, так и других производственных площадок, и запрещенных препаратов обнаружено не было.



Группа «Черкизово» (занимает первое место в составленных «Агроинвестором» рейтингах крупнейших производителей мяса и комбикормов по итогам 2016 года) в сегменте птицеводства имеет восемь производственных кластеров полного цикла, в том числе Константиновскую и Петелинскую птицефабрики в Подмосковье, Васильевскую птицефабрику в Пензенской области, «Лиско-Бройлер» в Воронежской области, птицефабрики компании «Куриное Царство» в Брянской и Липецкой областях. Суммарная производственная мощность превышает полмиллиона тонн в живом весе в год, или более 200 млн бройлеров. Как указано на сайте группы, сегмент птицеводства сегодня обеспечивает около половины выручки и половины всей прибыли «Черкизово».



Компания «Куриное Царство» с активами в Брянской и Пензенской областях была приобретена группой в 2007 году. В прошлом году липецкое предприятие «Куриного царства» начало поставки куриного мяса в Египет и Анголу. Как заявляла ранее «Черкизово», экспорт сельхозпродукции является стратегической задачей холдинга, и в ближайшие три года компания планирует довести долю поставок на внешние рынки до 20% от общих продаж. Согласно данным kartoteka.ru, выручка ОАО «Куриное царство» в 2016 году составила 7,85 млрд руб., чистая прибыль — 154 млн руб.

