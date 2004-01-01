 «Белая Дача» построила завод по производству картофеля фри — Агроинвестор
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Компании
«Белая Дача» построила завод по производству картофеля фри
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
В 2018 году группа рассчитывает полностью заместить импорт
30% потребности завода в сырье «Белая Дача» будет обеспечивать за счет собственного производства
Фото: Pixabay

Группа «Белая Дача» завершила строительство завода по производству картофеля фри в в ОЭЗ «Липецк», рассказал основатель группы Виктор Семенов в ходе XVII ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2017», организованной проектом «Агроинвестор». По его словам, строительные работы закончены в начале декабря. «Мы должны были построить к концу декабря, но мы опережающими темпами уже в начале декабря закончили строительство. Сейчас начали пусконаладочные работы», — сообщил Семенов.

Как ожидается, в январе-феврале 2018 года состоится пробный запуск производства. «В апреле, если все будет слава Богу, рассчитываем, что это будет уже работающее предприятие», — рассказал Семенов. В результате, ожидает он, уже к концу 2018 года предприятие сможет полностью заместить импорт картофеля фри, который в настоящее время практически полностью завозится из-за рубежа.

Строительство предприятия «Белая Дача» ведет совместно с голландско-американской компанией Lamb Weston Meijer. Работы были начаты летом 2016 года, как сообщалось ранее, стоимость проекта оценивается в €120 млн, из которых 35% — собственные средства компании. После выхода на полную мощность завод сможет производить до 100 тыс. т готовой продукции в год при объеме переработки около 200 тыс. т сырья. На первом этапе главным потребителем продукции завода будет сеть McDonald’s. Кроме того, группа создала в Тамбовской области собственную базу по выращиванию картофеля, которая обеспечит 30% всей его потребности. Остальная часть будет закупаться у фермеров. Как отметил Семенов, сотрудничество с хозяйствами по выращиванию картофеля было начато еще несколько лет назад. «Пять лет мы обучали фермеров. В 14 регионах мы их учили и сами изучали землю. Потом из них мы отобрали пять регионов и там десятки фермеров, которые выучились выращивать наш картофель — это специальные сорта», — сообщил Семенов, отметив, что в 2016 году урожайность выращенного картофеля достигала 700 ц/га.

Также в 2018 году «Белая Дача» планирует приступить к реализации второй очереди тепличного комплекса в Кисловодске, запущенного осенью этого года. Сейчас на площади более 7 га там выращиваются мини-салаты, в том числе руккола, шпинат, мангольд, корн, и помидоры (инвестиции составили 2,5 млрд руб.). В следующем году, по словам Семенова, в планах группы — запуск некоторых новых продуктов. Один из них — салат кейл, в настоящее время стремительно набирающий популярность в Европе и Америке. Как заметил основатель «Белой Дачи», второе название этого салата — русская капуста. «Оказывается, эта русская капуста была очень популярна в Европе в XVII веке. Потом она пришла к нам в Россию. Потом Европа ее по каким-то причинам забыла и перестала выращивать. А мы ее сохранили, до XIX века. И потом она уже от нас вновь пришла в Европу, а из Европы — в Америку», — сказал Семенов. «Все, мы ее начали производить. Надеюсь, скоро появится в магазинах», — добавил он.

По данным «Ромир» за 2016 год, «Белая Дача» является лидером на рынке мытых готовых к употреблению салатов, у компании есть завод по переработке салатной продукции «Котельники» в Подмосковье объемом производства 30 тыс. т готовой продукции в год и «Алабуга» в Татарстане мощностью 14 тыс. т в год. Как говорил ранее Виктор Семенов, 30% своей продукции компания производит из собственного сырья, остальную часть закупает у российских фермеров или за рубежом.

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