Один из крупнейших в России производителей сахара, французская группа «Сюкден», в сезоне-2017/18 произвела более 443 тыс. т сахара. Еще порядка 25−30 тыс. т будет выработано из сиропа до конца сельхозгода. Всего в текущем сезоне заводы компании переработали в общей сложности более 3,3 млн т сахарной свеклы, из которых 46% было выращено в хозяйствах группы, а 54% поставлено независимыми свеклосдатчиками, рассказал «Агроинвестору» финансовый директор «Сюкден» Глеб Тихомиров.



По словам топ-менеджера, этот сезон выдался «достаточно сложным» для всей сахарной отрасли страны: упала доходность бизнеса. «Но лучше маленькая прибыль, чем большой убыток, — подчеркивает Тихомиров. — Мы надеемся на поддержку сахарной отрасли со стороны государства, выраженную, прежде всего, в стимулировании и развитии экспорта сахара и его побочных продуктов».



«Сюкден» уже несколько лет поставляет продукцию за рубеж, работает с покупателями из Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана. В конце 2017-го группа вышла на узбекский рынок, и планирует дальнейшее расширение экспортных направлений. «Наши ключевые планы на следующий сезон остаются прежними: это наращивание складских и производственных мощностей, дальнейшая модернизация оборудования, — делится Тихомиров. — В плане продаж это развитие внешних рынков сбыта, особенно в страны Азии. Все будет зависеть от того, как сложится мировая конъюнктура рынка».



В 2017/18 сельхозгоду внутренние цены на сахар упали до исторических минимумов или на более чем 40%, отмечает начальник службы аналитики «Сюкдена» Марина Сидак. С одной стороны, это сделало российский сахар конкурентоспособным на мировом рынке, а с другой — негативно сказалось на доходности сахарной отрасли в целом, и в том числе на марже фермерских хозяйств, выращивающих сахарную свеклу. По текущим оценкам, в этом сезоне рентабельность агрокультуры упала более чем в три раза по сравнению с показателями 2016/17-го. Однако неблагоприятная конъюнктура мирового рынка, обусловленная высоким производством сахара в мире и либерализацией европейского сахарного рынка (отмена квот в октябре 2017-го), негативно сказалась на глобальных ценах, тем самым снизив конкурентоспособность российского сахара, обращает внимание Сидак. Кроме того, сильная конкуренция с Украиной и политика протекционизма в Казахстане также ограничивают экспорт этого продукта из России.



По оценке службы аналитики «Сюкдена», при производстве в 6,5 млн т и потреблении 5,9 млн т, а также с учетом 0,2 млн т импорта, излишки сахара в России составят порядка 0,8 млн т. «Этот объем необходимо экспортировать, чтобы сбалансировать рынок», — подчеркивает Сидак. С августа 2017-го по январь 2018-го Россия поставила на внешние рынки около 390 тыс. т сахара против 120 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона. «Но запасы сахара все еще значительно превышают прошлогодние уровни, спасти ситуацию может только сокращение посевов сахарной свеклы», — считает эксперт. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), площадь агрокультуры в этом году сократится незначительно и составит около 1100−1150 тыс. га (в 2017-м — около 1200 тыс. га). Минсельхоз планирует, что сахарная свекла будет посеяна на 1095,4 тыс. га, что на 103,1 тыс. га меньше, чем в 2017 году.

