BASF купит у Bayer овощной семенной бизнес

Концерн Bayer ведет переговоры с BASF о продаже своего подразделения по производству семян овощей, реализуемых под единым товарным знаком Nunhems. Как говорится в сообщении компании, таким образом производитель намерен снять все претензии Европейской комиссии по сделке слияния с американской Monsanto.



13 октября 2017 года Bayer уже договорилась о продаже BASF доли бизнеса дивизиона Crop Science. Приобретенные активы включали глобальный бизнес Bayer по выпуску неселективных гербицидов (глюфосинат аммония), а также бизнес по производству и продаже семян ключевых пропашных агрокультур на отдельных рынках, например, семена рапса в Северной Америке и на рынках Европы, хлопка — в Америке и Европе, а также сои на американских континентах. «Любая сделка и передача лицензии будет завершена только при условии, что приобретение Monsanto будет одобрено», — отмечается в сообщении Bayer. Ранее Еврокомиссия продлила срок рассмотрения сделки до 5 апреля. Bayer рассчитывает, что слияние с Monsanto произойдет во втором квартале 2018 года.



Сейчас под брендом Nunhems реализуются семена около 1,2 тыс. сортов и гибридов 25 овощных агрокультур, указано на сайте Bayer. Представитель BASF подтвердила «Агроинвестору» проведение эксклюзивных переговоров с Bayer. По данным компании, сделка позволит в будущем расширить ассортимент семян и усилить позиции дивизиона Agricultural Solutions. При этом BASF отмечает, что «никаких окончательных соглашений не заключено».



Тем не менее вероятность сделки по продаже овощного семенного бизнеса Bayer в пользу BASF практически не вызывает сомнений, уверена партнер практики АПК «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Она предположила, что сделка может быть заключена уже в этом месяце. «Продажа овощного сегмента соответствует дальнейшим планам по развитию бизнеса в сельскохозяйственном направлении для BASF, ориентированном на развитие в Северной Африке, Центральной Азии кроме Индии, а также для работы в Северной Америке и Европе. Такая сделка могла преподнести сюрприз только в том случае, если бы BASF и Bayer не договорились о цене, и тогда бы этот актив мог уйти другим претендентам, среди которых фигурировали такие мировые лидеры как Syngenta и DowDuPont», — прокомментировала «Агроинвестору» Гольфанд.



Что касается Bayer, то при совершении сделки по Nunhems концерн вплотную приблизится к своей цели — покупке американской семенной компании Monsanto. «Учитывая, что новое рассмотрение Еврокомиссией материалов по сделке назначено на начало апреля этого года, проведение переговоров и закрытие сделки с Nunherms не вызывает сомнений», — считает Гольфанд. Она предположила, что сделка может обойтись BASF более чем 5−6 млрд евро — примерно столько стоили семенные технологии Bayer, которые также выкупил BASF. При этом эксперт добавила, что при поглощении Monsanto необходимость в бренде Nunhems для Bayer отпала бы сама собой. «В стратегии развития Nunhems основной уклон сделан к переходу на биотехнологию растений, которой уже располагает Monsanto», — пояснила Гольфанд.



О достижении соглашения по приобретению немецким химическим концерном Bayer AG американского производителя семян и гербицидов Monsanto Company было объявлено в сентябре 2016 года. Закрыть сделку стоимостью $66 млрд планировалось до конца 2017-го, однако процесс затянулся. Кроме Европейского союза согласие на сделку до сих пор не получено от России: Федеральная антимонопольная служба нашей страны потребовала передачи технологий в области селекции на основании неэксклюзивной лицензии и доступ к базам данных в сфере цифрового земледелия. Решение по сделке ФАС обещает вынести к июню. Слияние с Monsanto может сделать компанию Bayer крупнейшим в мире поставщиком семян и химических средств защиты растений, превосходящим Syngenta ChemChina, DowDuPont и BASF



Bayer — международный концерн, специализирующийся в области здравоохранения и сельского хозяйства. В 2017 финансовом году группа обеспечила работой около 99,8 тыс. человек, ее продажи составили 35 млрд евро. Капитальные затраты Bayer оценены в 2,4 млрд евро, расходы на научно-исследовательскую деятельность — в 4,5 млрд евро. Продажи концерна в России по итогам 2017 года выросли на 9,5% до 807 млн евро, в том числе сельскохозяйственного дивизиона компании Crop Science — на 17% до 216 млн евро. Какговорил руководитель дивизиона CropScience компании Bayer в СНГ Ив Пике, прошлый год был отмечен ростом спроса на фунгициды для зерновых агрокультур, что компания объясняет ориентацией сельхозпроизводителей на повышение качества зерна.



Химический концерн BASF включает пять основных сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, нефть и газ. К концу прошлого года в группе работали 115 тыс. человек, по итогам года объем продаж BASF составил 64,5 млрд евро против 58 млн евро в 2016-м. В этом году BASF ожидает продолжения роста продаж, в том числе в связи с приобретением части бизнеса Bayer. «Эта покупка послужит отличным дополнением к нашему зарекомендовавшему себя и успешному бизнесу по защите растений и нашей биотехнологической деятельности. Мы войдем в семеноводческий бизнес с собственными активами в ключевых сельскохозяйственных рынках, которые также позволят нам быстрее применить наши знания, полученные в ходе исследования семян», — заявлял на презентации годового отчета председатель совета директоров BASF Курт Бок.

