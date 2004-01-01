Компания DowDuPont в пятницу объявила об успешном завершении равноценного слияния компаний Dow Chemical и DuPont. Как говорится в сообщении, сделка вступила в силу 31 августа 2017 года. В четверг после закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи была прекращена торговля акциями DuPont и Dow. С пятницы стартовали торги бумагами DowDuPont, которым присвоен биржевой код DWDP. По соглашению о слиянии, акционеры Dow получили по одной акции DowDuPont за каждую акцию Dow, а акционеры DuPont — по 1,28 акции новой компании за каждую акцию DuPont.



Объединенное юридическое лицо представляет собой холдинговую компанию, в состав которой входят три подразделения: продукция для сельского хозяйства, наукоемкие материалы и специальные продукты. В будущем DowDuPont будет разделена на три крупные публичные компании, работающие в этих трех сегментах рынка. Как ожидается, разделение бизнеса произойдет в течение 18 месяцев. «Основная ценность слияния — планируемое создание трех отраслевых лидеров, которые будут развивать рынки и наращивать свой бизнес для всех заинтересованных сторон, опираясь на многолетний опыт и знания двух компаний», — отметил исполнительный председатель Совета директоров DowDuPont Эндрю Ливерис.



Agriculture Company будет создана на основе подразделений DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. «Объединенные возможности и налаженная схема продвижения инноваций позволят предполагаемой к созданию компании быстрее выводить продукцию на рынок», — говорится в пресс-релизе. Material Science Company объединит ассортимент полимерных материалов и других химикатов, а также решений для компаний-заказчиков в области транспорта, производства упаковки, создания инфраструктуры и потребительских товаров. Наконец, основу Specialty Products Company составят несколько нынешних подразделений компании DuPont («защитные решения», «устойчивые решения», «промышленные биотехнологии» и «питание и здоровье») и подразделения электронных технологий («электроника и коммуникации» DuPont, «материалы для электронной промышленности» Dow). Сюда же планируется интегрировать часть бизнеса компании FMC Corporation, сделка по приобретению которой еще не завершена (в апреле DuPont объявила о заключении соглашения с FMC о продаже части подразделения «средства защиты растений» и приобретении сегмента FMC «здоровье и питание»).



В состав совета директоров объединенной компании DowDuPont вошли 16 человек — по восемь бывших членов совета директоров DuPont и Dow. Должности ведущих директоров займут Джеффри Феттиг (ранее ведущий независимый директор Dow) и Александр Катлер (бывший ведущий независимый директор DuPont). Руководящий состав новой компании кроме Ливериса включает Эда Брина, занявшего пост главного исполнительного директора DowDuPont, и Ховарда Ангерлейдера, главного финансового директора компании.



Общая рыночная капитализация объединенной компании составит $130 млрд, таким образом она опередит нынешнего лидера химической отрасли — BASF. В результате сделки по слиянию ожидается сокращение расходов на уровне $3 млрд, при этом показатель в $1 млрд будет достигнут в результате совместного роста, сообщала ранее DuPont. Dow Chemical и DuPont объявили о слиянии в декабре 2015 года. Изначально его планировалось завершить во второй половине 2016-го, однако сделать это удалось лишь после выполнения ряда условий, выдвинутых Еврокомиссией.



Через слияние компании пытаются увеличить портфель предложений и получить синергетический эффект в условиях конкурентного рынка, ранее говорил «Агроинвестору» партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. Объединяя свои технологии, производства и клиентские базы, корпорации экономят от эффекта масштаба, а также улучшают свою ликвидность. «Холдинги конкурируют за клиентов, за ресурсы и технологии. И крупному игроку легче решать данные вопросы», — отмечал Тихомиров. Кроме того, благодаря слиянию компании снизят операционные расходы, а также сэкономят на продвижении своей продукции, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. «При объединении активов рынок, как и сами дивизионы, разделяется по сегментам, и из формы ведения бизнеса выпадает такой серьезный пункт, как ведение наиболее грамотной стратегии по проникновению на рынок, т. е. им уже не нужно конкурировать, они просто делят бизнесы, рынок и работают», — говорил Антонов «Агроинвестору».

