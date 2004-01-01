Сделка по слиянию крупнейших американских химических компаний DuPont и Dow Chemical будет завершена 31 августа после закрытия фондового рынка, говорится в сообщении DuPont. Они получили все разрешения регулирующих органов, необходимые для слияния бизнесов. Акции DowDuPont Inc. начнут торговаться на Нью-Йоркской бирже 1 сентября под тикером DWDP.

Общая рыночная стоимость объединенной компании приблизится к $150 млрд, таким образом она опередит нынешнего лидера химической отрасли — BASF. В течение полутора лет после закрытия сделки группа будет разделена на три независимые публичные компании, ориентированные на сельское хозяйство, специальные продукты и материаловедение. Советы директоров обеих компаний рассматривают варианты разделения, чтобы определить, какая комбинация будет наиболее выгодна для инвесторов. По прогнозам руководства Dow и DuPont, в первую очередь произойдет отделение компании, связанной с областью материаловедения. В результате сделки по слиянию ожидается сокращение расходов на уровне $3 млрд, при этом показатель в $1 млрд будет достигнут в результате совместного роста, уточняет DuPont.

Dow Chemical Co. и DuPont объявили о слиянии в декабре 2015 года, изначально его планировалось завершить во второй половине 2016-го. Однако Европейская комиссия одобрила сделку стоимостью $77 млрд при соблюдении ряда условий, предполагающих продажу активов. В частности, как ранее писал «Агроинвестор», регулятор настаивал на продаже большей части глобального бизнеса DuPont в сфере производства, а также разработки пестицидов. Dow должна отказаться от бизнеса кислотных сополимеров и иономеров. В апреле DuPont объявила о заключении соглашения с FMC Corporation о продаже части бизнес-подразделения «Средства защиты растений», включая научно-исследовательские ресурсы, и о приобретении сегмента FMC «Здоровье и питание». В результате сделки DuPont получит $1,6 млрд — разницу в стоимости активов. Сделка удовлетворит требования, которые выдвинула Еврокомиссия в ходе регулятивного процесса одобрения сделки по слиянию с Dow, сообщала компания.

Сделка между компаниями DuPont и FMC должна быть завершена в четвертом квартале 2017 года при условии закрытия сделки по слиянию DuPont и Dow, а также при соблюдении ряда других условий, включающих получение одобрений от регулятивных органов, уточнила DuPont в конце июля.

По итогам первого полугодия прибыль DuPont снизилась на 2% и составила $2,5 на акцию против $2,55 на акцию за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль выросла на 21% и составила $3,02 на акцию против $2,5 на акцию в прошлом году. Выручка компании выросла на 5% до $15,2 млрд благодаря росту объемов продаж. Наибольшее увеличение произошло в сегментах Сельское хозяйство, Эксплуатационные материалы и Электроника и связь. Так, выручка в сельскохозяйственном сегменте прибавила 5%, чему способствовали изменение сроков поставок семян, увеличение объема продаж инсектицидов и фунгицидов, а также соевых бобов в Северной Америке и семян подсолнечника и кукурузы в Европе.