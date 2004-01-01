Агрохолдинг Олега Дерипаски снижает инвестиции

Рентабельность сельскохозяйственного бизнеса неуклонно снижается. Основные причины — сокращение платежеспособного спроса и падение цен на основные сельхозтовары. Об этом рассказал председатель совета директоров агрохолдинга «Кубань» (входит в группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски) Андрей Олейник на конференции «Агропромышленные активы: клондайк или неоправданный риск», где присутствует корреспондент «Агроинвестора». Мероприятие организовано газетой «Ведомости». По словам топ-менеджера, если в 2015 году доходность агробизнеса была на уровне 20−25%, в 2016-м — 16−17%, то по итогам 2017-го показатель снизился до 5% — максимум 10%.



«Что мешает агробизнесу развиваться? Непонятная система господдержки, — считает Олейник. — Мы работаем в Краснодарском крае и такое ощущение, что мы работаем с другим Минсельхозом». Государство увеличивает объем средств на поддержку АПК, например, Якутии, но уменьшает для южных регионов. Так, если в 2016 году агрохолдинг получил около 400 млн руб. субсидий, то в 2017-м выделенный компании объем средств снизился до 360 млн руб., а по факту она получила лишь 56 млн руб. из этой суммы. При этом взять льготный кредит под 5% невозможно.



Объяснять такое распределение федеральных денег тем, что Краснодарский, Ставропольский края и Ростовская область являются благополучными по производству — не совсем верно, думает топ-менеджер. По его мнению, нужно поддерживать тех, кто имеет потенциал к увеличению объемов производства. По наблюдениям Олейника, в сложившейся ситуации соседние с агрохолдингом сельскохозяйственные компании, так же как и сама «Кубань», снижают объем инвестиций. «И снижают катастрофически», — подчеркивает он.



Среди других проблем, замедляющих развитие отрасли — демография и отсутствие инфраструктуры в социальной сфере, обращает внимание Олейник. «Привлечь специалистов в сельское хозяйство практически невозможно, потому что престиж профессий, например, зоотехник и ветеринар, утерян, — говорит он. — Ветеринары, которые получают профильное образование, остаются в городе лечить кошек и собак». Бизнес старается это поменять, ведет свои внутренние программы, вводит стипендии в институтах. Но без господдержки этот вопрос не решить. «То же самое с инфраструктурой: бизнес готов строить дома, но государство не готово помогать развивать инфраструктуру, — утверждает топ-менеджер. — Наоборот, государство старается за счет бизнеса решить свои проблемы. Когда мы просим государство дать техусловия по подключению газа, нам отвечают: пожалуйста, вот вам точка подключения — в 150 км от вас, через 28 сел, которые мы хотели газифицировать, да все как-то не получалось, проведите газопровод и пользуйтесь». Кроме того, отрасли не хватает поддержки научно-исследовательских работ, венчурных проектов.



Как отметил, директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко, чтобы привлечь новых специалистов в сельское хозяйство, нужно сделать отрасль привлекательной. По его мнению, важно повышать производительность труда. «Эффективность труда по выручке в среднем по России на одно работника составляет 1,1 млн руб., в ряде регионов — всего 600 тыс. руб., — перечисляет чиновник. — Так откуда взяться высоким зарплатам, заинтересованности идти работать в АПК и оставлять в селах своих детей?».



Агрохолдинг «Кубань» - один из крупнейших агробизнесов Юга России, входящий в состав диверсифицированной промышленной группы «Базовый Элемент». Основными направлениями деятельности компании являются растениеводство (выращивание пшеницы, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы), животноводство (производство мяса, а также молока), производство сахара, семеноводство, а также переработка и хранение зерна. Земельный банк компании составляет 111 тыс. га.



Уточнение

Это исправленная версия материала. Последнее предложение первого абзаца следует читать как: По словам топ-менеджера, если в 2015 году доходность агробизнеса была на уровне 20−25%, в 2016-м — 16−17%, то по итогам 2017-го показатель снизился до 5% — максимум 10%. Изначально вместо слова «агробизнеса» было написано «агрохолдинга», таким образом, была допущена смысловая ошибка — на самом деле Андрей Олейник говорил о снижении рентабельного сельхозпроизводства в целом, а не агрохолдинга «Кубань». Редакция приносит компании извинения.

