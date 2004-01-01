«Евродон» увеличил продажи в два раза к докризисному периоду

Состоялось заседание совета директоров группы «Евродон» с участием представителей Внешэкономбанка, на котором был единогласно принят сводный отчет гендиректора группы Вадима Ванеева о деятельности компаний в первом квартале 2018 года. Как сообщила «Агроинвестору» пресс-служба «Евродона», в отчете отмечена позитивная динамика, в частности, увеличение продаж мяса индейки практически в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года: с 10,3 тыс. т до 19,33 тыс. т в убойной массе.



Также отмечено погашение процентов и основного долга ВЭБу в полном объеме за квартал в соответствии с графиком платежей. Сейчас ВЭБу принадлежит по 74% акций ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон». Доля была увеличена в 2017 году после вспышки гриппа птиц на «Евродоне»: в ходе реструктуризации задолженности ВЭБ пролонгировал сроки погашения кредитов, а также обязался выделить холдингу дополнительно 2,6 млрд руб. При выполнении плана погашения задолженности Ванееву предоставлена возможность выкупа по номинальной стоимости всех своих акций, ранее сообщал представитель ВЭБа. Сам Ванеев осенью прошлого года предполагал, что вернуть акции получится через два года. «Акции будут выкупаться по номинальной стоимости, которая была прописана в договоре», — заявлял он.



Грипп птиц был обнаружен на площадках «Евродона» в конце 2016-го и весной 2017-го, в результате чего было уничтожено 1,5 млн птиц, компании пришлось приостановить производство индейки. Карантин был снят 7 июля, по итогам прошлого года группа «Евродон» произвела 63 тыс. т индейки в живом весе. В 2018 году холдинг рассчитывает достигнуть показателя в 150 тыс. т, к концу 2017-го он вышел на ежемесячный выпуск 12,7 тыс. т.



Кроме «Евродона» в этом году нарастить производство планируют и другие игроки сектора. Так, «Дамате» в течение ближайших двух лет намерена расширить объемы выпуска индейки до 155 тыс. т. В течение этого года группа рассчитывает ввести в эксплуатацию птицеводческие площадки в трех районах Пензенской области, запуск первых объектов намечен на апрель-май. Также в ближайшие два месяца планируется ввод в эксплуатацию перерабатывающего завода «Дамате» производительностью 155 тыс. т продукции в год, выход на проектные показатели намечен на 2019 год. О расширении мощностей заявляла и группа «Черкизово»: компания хочет увеличить объемы производства на комплексе «Тамбовская индейка» за счет строительства трех площадок мощностью 20 тыс. т в Липецкой области. По предварительным данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, объемы производства мяса индейки в 2017 году составили 233 тыс. т в убойном весе. В 2018-м объем выпуска может вырасти до 320 тыс. т, а к 2025 году — до 500 тыс. т.



«Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. С 2006 года компания поставляет на рынок мясо индейки под маркой «Индолина», в 2013 году холдинг начал выпуск мяса утки под брендом «Утолина». По данным kartoteka.ru, основателю группы Вадиму Ванееву сейчас принадлежит 11% ООО «Евродон», по 26% ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон». Как ранее сообщала компания, по итогам первого квартала группа выпустила более 40 тыс. т мяса индейки и утки в живом весе, ежемесячный объем производства составляет 11 тыс. т и 2,5 тыс. т.

