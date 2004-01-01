Агрохолдинг Олега Дерипаски попал под санкции США

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении 38 российских юридических и физических лиц. В черный список в том числе попали президент «Русала» Олег Дерипаска и агрохолдинг «Кубань», входящий в группу «Базовый элемент» бизнесмена.



Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского министерства, Дерипаска «подозревался в отмывании денег, обвинялся в угрозе жизни его бизнес-конкурентов, незаконной прослушке правительственного чиновника и участии в вымогательстве и рэкете». Включение в черный список означает заморозку активов и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с его фигурантами, в том числе заключать контракты, предоставлять займы или покупать ценные бумаги.



Агрохолдинг «Кубань» выразил сожаление в связи с принятым в США решением. «Агрохолдинг «Кубань» знает о попадании в санкционный список и сожалеет об этом», — сказала «Агроинвестору» представитель холдинга. По ее словам, сейчас юристы компании изучают ситуацию. Председатель совета директоров «Кубани» Андрей Олейник отказался прокомментировать «Агроинвестору» включение компании в санкционный список.



Агрохолдинг «Кубань» — один из крупнейших агробизнесов юга России со штаб-квартирой в Усть-Лабинске. В состав агрохолдинга входят более 20 специализированных компаний, в том числе 10 молочно-товарных ферм, два свинокомплекса на 52 тыс. и 25 тыс. животных, заводы по обработке семян, мясоперерабатывающий завод мощностью 8,4 тыс. т в год, сахарный завод «Свобода», два элеватора общей мощностью единовременного хранения свыше 150 тыс. т, конный завод «Восход», указано на сайте агрокомплекса. Земельный банк компании составляет 111 тыс. га.



По итогам 2016 года выручка агрохолдинга составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб., финансовые результаты за 2017-й пока не объявлялись. Как рассказывал Андрей Олейник в марте на конференции «Агропромышленные активы: клондайк или неоправданный риск», рентабельность сельскохозяйственного бизнеса в стране неуклонно снижается. Основные причины — сокращение платежеспособного спроса и падение цен на основные сельхозтовары. По словам топ-менеджера, если в 2015 году доходность в сельском хозяйстве была на уровне 20−25%, в 2016-м — 16−17%, то по итогам 2017-го показатель снизился до 5% — максимум 10%. Кроме того, агробизнесу мешает развиваться «непонятная система господдержки», что приводит к сокращению инвестиций, указывал Олейник.



Кроме «Кубани» в санкционный список попали и другие активы Дерипаски (занимает 23-е место в российском списке Forbes с состоянием $5,1 млрд), в том числе подконтрольные ему «Базовый элемент», группа En+, компания «Русал», группа ГАЗ, «Евросибэнерго». Также санкции коснулись подконтрольного Дерипаске холдинга «Русские машины», у которого есть совместное предприятие с американской AGCO по производству сельхозтехники, его судьба пока неясна. Сам Дерипаска назвал основания для включения в список «необоснованными, смешными и абсурдными». «Я собираюсь проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии», — передал бизнесмен ТАСС через своего представителя. К концу вчерашнего дня бумаги «Русала» и En+ упали на Московской бирже на 17,7% и 17,9%. Согласно разъяснению Минфина США, у американских граждан есть время для выхода из акционерного и долгового капитала En+, «Русала» и группы ГАЗ до 7 мая.



Кроме Дерипаски в черном списке фигурируют Виктор Вексельберг и группа «Ренова» (реализует тепличные проекты в четырех регионах), предприниматель Игорь Ротенберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, зампред ЦБ Александр Торшин и другие. «Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит, — - обосновал введенные санкции глава Минфина США Стивен Мнучин (цитата по «Интерфаксу»). — Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима [президента Сирии Башара] Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность».



Включение в санкционный список стало следствием так называемого «кремлевского доклада», опубликованного Минфином США в январе. В документе были перечислены 210 человек — 96 бизнесменов и 114 чиновников и руководителей госкомпаний. В том числе в «кремлевском докладе» фигурирует глава Минсельхоза Александр Ткачев.

