«Эко-культура» построит 60 гектаров теплиц в Пикалево

В моногороде Пикалево Ленинградской области в этом году начнется строительство тепличного комплекса общей площадью 60 га, говорится в сообщении администрации региона. Инвестором проекта выступает ТК «Пикалевский», входящий в холдинг «Эко-культура». «После получения Пикалево статуса территории опережающего социально-экономического развития компания подтвердила свои планы по локализации здесь. И теперь проект вступает в активную стадию реализации», — сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.



Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор холдинга Константин Росляков, сейчас решается вопрос с финансированием проекта. «Переговоры ведутся с Фондом развития моногородов и с Россельхозбанком. Вероятно, что строительство начнется в этом году», — уточнил он.



Реализовать проект планируется в три этапа по 20 га теплиц. Первую очередь инвестор собирается ввести в эксплуатацию до 2021 года, объем инвестиций составит 5,8 млрд руб. В год с 20 га предполагается собирать 12,6 тыс. т томатов. До июня «Эко-культура» планирует арендовать земельные участки площадью более 90 га под строительство, говорится в сообщении администрации Ленинградской области. Совокупные инвестиции в три очереди проекта оцениваются в 20 млрд руб.



Сейчас у «Эко-культуры» в Пикалево уже действует тепличный комплекс «Круглый год» площадью 7 га, купленный холдингом в 2017 году. Как говорится на сайте компании, мощность предприятия — 6 тыс. т овощей в год, основные выращиваемые агрокультуры — огурцы, томаты, салат. Как отметил Росляков, «Пикалевский» станет отдельным от «Круглого года» проектом. Также в Ленинградской области у холдинга работает комплекс «Дары природы» площадью 15 га и мощностью 12,5 тыс. т овощей в год, указано на сайте «Эко-культуры». Планы по возведению еще одного тепличного комплекса в Пикалево были озвучены еще в 2016 году, тогда заявлялось, что выход на полную проектную мощность в 40 тыс. т томатов в год запланирован на конец 2020 года.



Выбор томатов в качестве выращиваемой на предприятии агрокультуры является правильным, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. «В Северо-Западном федеральном округе очень неплохая ситуация с огурцами, в том числе со светокультурой огурцов, в то же время развитие производства томатов там крайне актуально. Практически все томаты в округе сейчас привозные», — сказала Решетникова. Она напомнила, что у «Эко-культуры» уже есть большой опыт и отработанные технологии в производстве томатов разных сортов, включая светокультуру.



Кроме томатов в будущем на новом комплексе можно развивать и другие направления, не исключает эксперт. «Перспективными являются и баклажан, и перец, и редис, и ягоды. Однако пока не закрыт дефицит томатов, эти агрокультуры получаются менее рентабельными. К тому же спрос на них несопоставим с томатом. По нашим расчетам, несезонных томатов потребляется примерно в восемь-девять раз больше, чем перца или баклажана», — добавила Решетникова.



ООО «Эко-культура» принадлежит предпринимателям Александру Рудакову, Алексею Петренко и Ирине Ашиновой, следует из данных kartoteka.ru. Агрохолдинг специализируется на выращивании и поставках овощной продукции и кроме Ленинградской области у него есть тепличные комплексы в Ставропольском крае и Липецкой области. По итогам 2017 года площадь защищенного грунта холдинга выросла на 91 га до 145 га, объем производства за год увеличился почти вдвое до 40 тыс. т, ранее рассказывал Росляков. К 2023 году площади теплиц планируется довести до 582 га, вложив 120 млрд руб. В результате годовой объем производимой продукции должен превысить 431 тыс. т. В марте «Эко-культура» приступила к возведению первой очереди тепличного комплекса в Тульской области площадью 26 га, ее запуск намечен на 2019 год. Кроме Тульской и Ленинградской областей в 2018 году компания планирует начать строительство теплиц в Воронежской области и в Красноярском крае.

