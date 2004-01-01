TH True Milk построит фермы еще в двух районах Подмосковья

Для реализации второй и третьей очередей молочного проекта вьетнамской компании TH True Milk (входит в концерн ТН Group) в Московской области подобраны участки площадью более 7 тыс. га в Шатуре и около 8 тыс. га в Орехово-Зуевском районе, сообщает Минсельхозпрод Подмосковья. Первая очередь была запущена в начале этого года в Волоколамском районе. «В прошлом году мы завезли 1000 голов, 300 коров уже дают молоко, достаточно активно мы двигаемся в сторону реализации второй очереди», — сказал глава регионального агроведомства Андрей Разин.



Как ранее писал «Агроинвестор», первая очередь подмосковного комплекса рассчитана на 6 тыс. дойных коров, плановый надой — 30 т молока в день. Предполагаемая мощность двух следующих очередей проекта будет аналогичной. Инвестиции в первую очередь оцениваются в 5,7 млрд руб. По сообщению TH True Milk, общий объем вложений в подмосковный проект составит $500 млн. Кроме ферм комплекс будет включать молокозавод и завод по производству кормов.



Также TH Group строит комплексы на 45 тыс. голов КРС мощностью 300 тыс. т молока в год в Калужской области. Вложения в девять площадок оцениваются в $400 млн. Кроме того, в конце 2017 года дочерняя компания TH True Milk «ТиЭйч Милк Индустри» стала резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга». Она намерена построить молокоперерабатывающий завод мощностью до 1 тыс. т готовой продукции в день. Предприятие будет выпускать питьевое молоко, йогурт, в том числе питьевой, сыр и функциональные молочные продукты. Более 50% сырья на переработку будет поступать с собственных ферм компании. Инвестиции в проект составят 6,7 млрд руб.



Еще один крупный молочный проект вьетнамский концерн реализует в Приморье, на территории опережающего развития «Михайловский». Для его запуска на днях постановлением правительства была увеличена площадь ТОР. «Мы идем навстречу бизнесу, его запросам. Готовы расширять территории ТОР под запуск новых производств. Крупный вьетнамский инвестор в Приморском крае хочет построить молочный комбинат — мы распространяем режим территории опережающего развития на соответствующее место, где он хочет проект реализовать», — прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.



Приморский проект TH True Milk предполагает возведение животноводческих комплексов на 15 тыс. голов КРС в том числе 7,2 тыс. дойных коров. На первом этапе будет построена ферма на 5 тыс. животных, на втором — две аналогичные площадки, а также молочный завод мощностью более 60 тыс. т сырья в год. Общий объем инвестиций может составить около 16 млрд руб. Компания рассчитывает реализовывать продукцию по всему азиатско-тихоокеанскому региону.



TH Group основана в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. Концерн выпускает 50 наименований молочных продуктов, которые реализуются в 39 странах мира. На долю ключевого бренда компании — TH True Milk — приходится более 50% вьетнамского рынка в категории белого молока. По данным Молочного союза России, в 2017 году стадо компании насчитывало 45 тыс. коров, производство — 500 т молока в сутки. В свои российские проекты вьетнамский концерн намерен вложить в сумме $2,7 млрд.

