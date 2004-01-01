«Русагро» намерена реализовать инвестиционные проекты по строительству молочных комплексов в Хабаровском и Приморском краях с поголовьем КРС до 40 тыс. животных. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, соответствующие соглашения гендиректор группы Максим Басов подписал с главами двух регионов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По данным пресс-службы министерства, объем инвестиций в проект составит более 30 млрд руб.



Соглашение с Приморским краем предусматривает строительство на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» животноводческих комплексов мощностью 10 тыс. голов КРС, из них почти половина — дойное стадо, уточняется в пресс-релизе администрации Приморского края. Также достигнута договоренность о долгосрочной аренде земель для пашни и пастбищ. Параметры инвестпроекта в Хабаровском крае не сообщаются, однако в июле министр сельхозпроизводства и развития сельских территорий Хабаровского края Александр Купряков говорил агентству «Восток-Медиа», что «Русагро» «изучает Хабаровский край по направлениям растениеводства и животноводства» и представители компании «уже звонили губернатору региона Вячеславу Шпорту и заявили о своей готовности зайти в регион». Кроме того, ранее «Русагро» интересовалась выставленным на продажу АО «Хорское» — крупнейшим предприятием Хабаровского края в молочном животноводстве, однако в аукционе группа участия так и не приняла. Оперативно получить комментарий «Русагро» «Агроинвестору» не удалось, Максим Басов на телефонный звонок не ответил.



Также в рамках ВЭФ-2017 подписано соглашение о реализации вьетнамской компанией «ТиЭйч Рус Приморский» (входит в TH Group) инвестпроекта по созданию трех животноводческих комплексов и молокозавода в ТОР «Михайловский», объем инвестиций оценивается в 16 млрд руб. «Проект предполагает строительство трех комплексов с общим стадом скота в 15 тыс. животных [в том числе 7,2 тыс. дойных коров] и строительство молокозавода мощностью 300 т молока в сутки», — сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Проект также включает развитие собственной кормовой базы с земельным банком до 50 тыс. га, уже в 2017 году резидент приступит к подготовке почвы в Яковлевском и Спасском районах Приморского края. 30 тыс. га будут включены в территорию опережающего развития «Михайловский», и еще 20 тыс. га — за ее пределами, уточнил «Ведомостям» представитель администрации края. Строительство животноводческих комплексов, как ожидается, начнется в 2019 году, рассказал ТАСС директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерий Дубровский. Ранее основатель ТН Group Тхай Хыонг заявляла о намерении концерна вложить в молочное животноводство на Дальнем Востоке более $1,5 млрд.



«Речь идет о крупном объеме инвестиций, что позволит и «Русагро», и TH Group стать одними из лидеров рынка», — комментирует исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Текущая конъюнктура, по его словам, благоприятна для вложений в молочную отрасль. «Сейчас хороший уровень цен на сырое молоко — в среднем около 24 руб./кг без НДС, при этом в ряде регионов и у ряда производителей цена может быть существенно выше. С другой стороны, государство с этого года дает инвестиционные кредиты под 5%, и я могу сказать, что в настоящее время по молоку мне неизвестны случаи, когда кто-то не получил инвесткредит. К тому же компенсация прямых понесенных затрат в молочном животноводстве с этого года увеличена с 20% до 30%, что также дает очень хороший стимул для инвестиций в отрасль», — рассказал Белов «Агроинвестору». Все это приводит к тому, что окупаемость молочных проектов на сегодняшний день составляет семь-восемь лет, подсчитал эксперт.



По данным Белова, уровень обеспеченности товарным молоком на Дальнем Востоке составляет около 30%. Как сообщает Росстат, на конец 2016 года в Приморском крае насчитывалось 16,3 тыс. голов КРС в сельхозорганизациях и 17,2 тыс. в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в Хабаровском крае — 11,4 тыс. и 1,8 тыс. «То есть потенциал внутреннего рынка на Дальнем Востоке значителен, поэтому та продукция, которая будет производиться, скорее всего, будет востребована. С другой стороны, географическое положение Дальнего Востока очень благоприятно для развития в дальнейшем экспортных поставок, в том числе в страны Юго-Восточной Азии и Китай, если его рынок будет открыт», — сказал Белов. Единственным проблемным фактором для инвесторов может стать сокращение внутреннего платежеспособного спроса из-за падения реальных доходов населения. «Но Росстат в последние месяцы показывает некоторое оживление доходов и рост начисленной заработной платы», — добавил он.



TH Group выпускает 50 наименований молочных продуктов, которые реализуются в 39 странах мира. На долю ключевого бренда компании — TH True Milk — приходится более половины вьетнамского рынка в категории молока. В настоящее время TH Group осуществляет проекты строительства молочных комплексов в Московской и Калужской областях. Первый камень подмосковного комплекса был заложен в мае 2016 года, калужского — в октябре 2016-го. Каждый из проектов предусматривает формирование стада КРС из 12 тыс. коров с последующим увеличением до 45 тыс. животных.



«Русагро» является девятым в стране производителем мяса, согласно составленному «Агроинвестором» рейтингу по итогам 2016 года. В рамках ТОР «Михайловский» в Приморье группа уже реализует проект создания свинокомплекса мощностью единовременного содержания 700 тыс. свиней. Кроме производства мяса группа занимается растениеводством (согласно апрельскому рейтингу BEFL, «Русагро» занимает второе место среди крупнейших российских землевладельцев с земельным банком в 670 тыс. га), производством сахара (14% общероссийского объема) и переработкой масличных (6% российской переработки подсолнечника). Выручка «Русагро» в прошлом году составила 84,25 млрд руб., прибавив за год 16,3%, чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб.

