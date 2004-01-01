По данным Минсельхозпрода Московской области, в этом году регион привлек в сельское хозяйство 21 млрд руб. инвестиций по 36 проектам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Разин в своем отчете о предварительных итогах работы министерства за 2017 год в Московской областной Думе в рамках «Часа Правительства». «Создано более 1,2 тыс. рабочих мест», — подчеркнул министр. По его словам, в 2018 году в области планируется реализовать не менее 30 инвестиционных проектов на 35 млрд руб. и создать порядка 2 тыс. рабочих мест.



Больше всего инвестиций региону удалось привлечь в молочную отрасль. Например, как ранее писал «Агроинвестор», в Дмитровском районе Московской области будет создан сырный кластер, в котором разместят семь сыроварен. Суммарные вложения резидентов оцениваются в 2 млрд руб. В результате реализации проекта появятся дополнительные мощности по переработке молока в объеме более 120 тыс. т/год, что позволит производить до 12 тыс. т сыров ежегодно. Молочный проект в Волоколамском районе Подмосковья реализуют и учредители российского автодилера Major Павел Абросимов и Дмитрий Канарейкин. Они уже купили ферму на 1,7 тыс. голов КРС и планируют построить новый мясо-молочный комплекс. В результате реализации проекта будет создано 60 новых рабочих мест, инвестиции — 1,5 млрд руб. Кроме того, в Волоколамском районе новые комплексы на 4,8 тыс. дойных коров возводит вьетнамская TH True Milk. В общей сложности инвестор рассчитывает построить на территории муниципалитета девять ферм с общим поголовьем 21,6 тыс. коров. Крупные инвестиции запланированы и в грибоводстве. Компания «Агро-Регион» Игоря Чайки (сын генпрокурора России Юрия Чайки) строит грибную ферму мощностью 12 тыс. т в год и производство компоста в Зарайском районе области. Стоимость проекта — 2,3 млрд руб.



Объем государственной поддержки АПК в Московской области, по данным Разина, в текущем году вырос на 33%. Среди региональных мер помощи сельхозпроизводителям министр выделил возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ (35 аграриям Подмосковья просубсидировано 940 млн руб. кредитов), субсидии на приобретение оборудования для молочных ферм и овощехранилищ при реконструкции (получат 9 овощехранилищ и 15 молочных ферм), а также гранты на поддержку производителей сыра (объем возмещения из бюджета — 60 млн руб.). «В 2018 году планируется ввести новые меры господдержки, а именно: субсидии муниципалитетам на комплексную борьбу с борщевиком и на приобретение сельхозтехники, — сообщил Андрей Разин. — Объем консолидированной господдержки в следующем году увеличен по сравнению с 2017-м на 20%". По словам министра, в 2018 году в регионе планируется ввести в сельхозоборот 65 тыс. га земель, увеличить объемы производства сельхозпродукции к уровню 2017 года на 5%, а также выйти на 100%-ную самообеспеченность по овощам защищенного грунта.



По данным Минсельхозпрода, валовой сбор зерна в этом году в области впервые за 20 лет составит 417 тыс. т (в 2016-м — 357,5 тыс. т). Также в этом году собрано 360 тыс. т картофеля, 310 тыс. т овощей открытого грунта. Валовый сбор тепличных овощей составил 35,3 тыс. т. По валовому производству молока Московская область занимает первое место в ЦФО и пятое место в стране (около 640 тыс. т в 2017-м). По производству мяса — седьмое место в ЦФО с объемами 207,2 тыс. т мяса птицы, 53,6 тыс. т свинины и 20,5 тыс. т говядины.

