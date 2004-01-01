В Дмитровском районе Московской области будет создан сырный кластер, в котором разместят семь сыроварен, в том числе две итальянские компании. Как сообщается на сайте Московского агропромышленного молочного форума, организатором которого выступает подмосковное правительство, суммарные инвестиции резидентов кластера превысят 2 млрд руб.



Сырный кластер создается в агрокомплексе «Яхромский» на территории в 17 га. В результате реализации проекта появятся дополнительные мощности по переработке молока в объеме более 120 тыс. т/год. Это позволит обеспечить Московский регион минимум 12 тыс. т сыров в год. Как отметил министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев, уже привлечены достаточные инвестиции для реализации проекта. Как сообщалось ранее, в июне в ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с торговым домом «Николаев и сыновья» о строительстве в «Яхромском» сырного завода мощностью до 1,8 тыс. т продукции в год. Инвестиции составят около 400 млн руб. Здесь же компания Sfoggiatech намерена возвести сыроварню на 30 т продукции в год, которая будет работать по итальянским технологиям. Ожидается, что первая продукция кластера должна появиться в 2018 году.



Запуск комплекса позволит вывести Подмосковье на второе место по объему производства сыров в России, сообщил Минсельхозпрод Московской области. Сейчас крупнейшими производителями сыра являются Воронежская область и Алтайский край, Подмосковье — на третьей строчке. По словам главы регионального ведомства Андрея Разина, сейчас производством сыров в области занимаются более 40 предприятий, за девять месяцев этого года уровень мощности по переработке молока при производстве сыра составил 11 тыс. т. «Это составляет 75,3% от запланированного показателя госпрограммы сельского хозяйства Подмосковья на 2017 год — 14,6 тыс. т», — подсчитал Разин. Для привлечения инвесторов в сферу сыроварения власти региона компенсируют расходы на инфраструктуру для новых заводов и 20% капитальных затрат. По словам Разина, аналогов этой программы поддержки сыроделов в России нет, и она должна стимулировать не только увеличение объемов производства сыра, но и появление нового поголовья специализированных пород скота. «Поскольку потребитель сыров, о которых мы говорим, готов платить значимые деньги, рынок Москвы и Московской области для этого как раз достаточно благодатен», — заметил министр. Он также отметил, сейчас перерабатывающие мощности региона существенно превышают объемы производимого молока. В результате оно поставляется из других регионов страны и из-за рубежа.



В последние годы в условиях импортозамещения отечественное сыроделие активно развивается, напоминает заместитель исполнительного директора Молочного союза России Евгений Купляускас. Однако несмотря на всплеск активности сыроваров, комфортному развитию их бизнеса требуется помощь государства. «За рубежом известны подобные кластеры. Они есть, и у них можно многому научиться», — сказал он «Агроинвестору».



В августе Разин говорил о возможности создания в регионе сырного хаба, где будут выдерживаться и реализовываться сыры. Такая структура, где будет сосредоточена работа с сыром для созревания и продажи, может появиться вблизи Московской кольцевой автодороги. Также возможно появление в крупных городах Подмосковья стационарных ярмарок для реализации сыра. «К нам едут производители из Адыгеи, Тулы, Ярославля, Твери. Это означает, что торговля сыром выгодна. Значит, стационарные точки для реализации сыра на территории крупных городов вблизи Москвы имеют определенную перспективу для эффективной работы», — говорил Разин.



В 2017 году производство сыра в Московской области, как ожидается, составит 50 тыс. т. В следующем году, согласно прогнозу аграрного ведомства региона, этот объем может увеличиться на 10% и достичь 55 тыс. т. В стране в целом, по данным Росстата, в 2016 году произведено 605 тыс. т сыров и сырных продуктов, что на 2,5% больше, чем в 2015-м. С учетом импорта российский рынок сыров по итогам прошлого года увеличился на 2% до 853,4 тыс. т, подсчитал Национальный союз производителей молока. Как ранее говорил исполнительный директор союза Артем Белов, после введения эмбарго на сыры активно стал развиваться сегмент ремесленного сыроделия, однако эта продукция пока не заняла большого объема рынка. Этот товар остается востребованным в основном в крупных городах, у населения со средними и выше среднего доходами.

