Итальянская компания Mauri, специализирующаяся на выпуске сыров, рассматривает возможность создания своего производства в Московской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Эмилио Минуццо. Mauri заинтересована в сотрудничестве с Россией и видит отличные перспективы развития бизнеса, рассказал он в ходе роуд-шоу делегации Московской области в Италии. Эмилио Минуццо уточнил, что отдельные сорта сыра компания не имеет права выпускать за пределами Италии, поэтому в России может быть организовано производство сыров негарантированного географического наименования.



По словам зампреда правительства Московской области Дениса Буцаева, теперь подмосковные власти ждут представителей итальянской компании с обратным визитом. В марте глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин говорил, что на севере Подмосковья планируется создать сырный кластер, начиная с организации производства молока.



Компания Emilio Mauri S. p.A находится в небольшом городке Пастуро (около 2 тыс. жителей). Почти 100 лет ее сыроделы вырабатывают такие известные сыры как Taleggio, Mascarponе, Gorgonzola, Quartirolo и др. Продукция поступает на внутренний рынок Италии, а также в другие страны. «Однако я не могу припомнить, чтобы компания экспортировала сыры напрямую в Россию. Возможно, их завозили российские трейдеры в небольших объемах», — сказала «Агроинвестору» независимый эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова. По ее мнению, желание итальянских сыроделов создать свое производство в России понятно: если из-за продэмбарго нельзя поставлять сыры в нашу страну, то возможен вариант инвестиций. При этом Emilio Mauri S. p.A согласно принятому закону «О промышленной политике в Российской Федерации» может рассчитывать на специальный инвестиционный контракт, который заключается между иностранным производителем и нашим государством. В документе фиксируются обязательства инвестора наладить производство, вложив не менее 750 млн руб., а Россия гарантирует стабильность налоговых и регуляторных условий.



«Каждый такой контракт и его условия уникальны, они обсуждаются сторонами и учитывают специфику конкретного проекта, объем инвестиций и его значимость для экономики страны», — уточняет Рыбалова. Она уверена, что рынок сбыта итальянским сырам в России гарантирован, так как качество подобной продукции, как правило, выше, чем у российских сыроделов. Верхний ценовой сегмент на рынке сыра пока так и не удалось заполнить, доступных по цене качественных сыров катастрофически мало, сетует эксперт. Однако между словами о намерениях и реальными инвестициями большая пропасть, добавляет Рыбалова.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по итогам 2016-го года объем производства сыра в России вырос на 2,4% до 595 тыс. т. Физическая емкость рынка сыра составила 790 тыс. т, что на 5% меньше, чем в 2013-м (840 тыс. т). До введения эмбарго доля импортных сыров в общем объеме рынка достигала 50%: так, например, в 2013 году в страну было завезено 412 тыс. т, а в 2015-м — лишь 177 тыс. т. В том же 2015-м отечественные производители обеспечили 17%-ный рост производства (581 тыс. т против 495 тыс. т в 2014-м). В прошлом году объем зарубежных поставок сыра в Россию увеличился на 10% до 195 тыс. т, причем импорт из стран, не входящих в ЕАЭС, сократился с 27 тыс. т до 22 тыс. т, тогда как государства таможенного союза (преимущественно Белоруссия и Казахстан) расширили свою долю до 90%.

