Подмосковные власти обсуждают возможность создания кластера, где будут выдерживаться и реализовываться сыры. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, отметив, что хаб будет располагаться вблизи Московской кольцевой автодороги. «Мы задумались о создании кластера, где за счет региона будет создана структура, обеспечивающая потенциальных производителей сыра необходимыми площадками. <…> В хабе будет проводиться работа с сыром для созревания и дальнейшей его реализации», — цитирует Разина РИА «Новости».



По словам министра, также возможно появление в крупных городах Подмосковья стационарных ярмарок для реализации сыра. «К нам едут производители из Адыгеи, Тулы, Ярославля, Твери. Это означает, что торговля сыром выгодна. Значит, стационарные точки для реализации сыра на территории крупных городов вблизи Москвы имеют определенную перспективу для эффективной работы», — считает Разин.



Сейчас кластеры распространены в молочном производстве, отмечает заместитель исполнительного директора Молочного союза России Евгений Купляускас. «Это фермы, заводы, технические станции, общий канал сбыта и все, что требуется для функционирования такого кластера (агрохолдинга). Более узкоспециализированные молочные кластеры, такие как сыродельные, могут выполнять функции взаимопомощи, в период становления и развития малых производств это необходимо», — сказал «Агроинвестору» Купляускас.



Он отметил, что по прошествии трех лет продовольственного эмбарго отечественные сыроделы совершили большой рывок, в том числе получили развитие малые сыроварни, производящие продукцию, ранее неизвестную отечественному рынку. В то же время вызывает беспокойство то, что за организацией сырного хаба может исчезнуть уникальность каждой отдельно взятой сыроварни, заметил Купляускас. «Ведь уже у многих сыроварен есть отработанные технологии, привлекаются профессиональные консультанты, в том числе из стран-сыропочитателей. Поэтому таким кластерам должны быть отведены общие функции — законо- и нормотворческое участие, достижение комфортных условий для обеспечения производства и реализации товара с соблюдением российского законодательства», — уверен эксперт.



Своеобразная сырная биржа вблизи Москвы была бы востребована у производителей, полагает владелец подмосковной сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота. «С губернатором Московской области уже обсуждался вопрос, касающийся сбыта продукции сыроваров Подмосковья и других регионов России, чтобы обеспечить жителей Москвы и области качественными сырами», — сказал Сирота «Агроинвестору». По его словам, многие производители из других регионов испытывают сложности со сбытом. «Такой рынок будет нужен и для производителей, работающих в дальних районах Подмосковья — например, в Лотошинском или Серебряно-Прудском, где небольшая численность своего населения. Естественно, производителям необходимо везти свою продукцию к крупным городам и, конечно, к столице», — сказал Сирота. В то же время к необходимости создания площадок для созревания сыров он отнесся скептически. «Я считаю, что подобные инициативы реализовывать пока рано. Кроме того, для этого нет финансовых инструментов», — обратил внимание он. Что же касается производства сыров, то, по его мнению, оно должно вестись на фермах или в отдельном кластере. «Например, в Дмитровском районе планируется создать производственный кластер, где будет сконцентрирован именно выпуск продукции», — знает он.



По данным Минсельхозпрода Московской области, в области работают около 50 крупных и средних производителей сыра и несколько десятков домашних сыроварен. В 2017 году производство сыра в регионе, как ожидается, составит 50 тыс. т. В следующем году, согласно прогнозу аграрного ведомства региона, этот объем может увеличиться на 10% и достичь 55 тыс. т. В стране в целом, по данным Росстата, в 2016 году произведено 600 тыс. т сыров и сырных продуктов, что на 2,5% больше, чем в 2015-м. С учетом импорта российский рынок сыров по итогам прошлого года увеличился на 2% до 853,4 тыс. т, подсчитал Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Как ранее говорил исполнительный директор союза Артем Белов, после введения эмбарго на сыры активно стал развиваться сегмент ремесленного сыроделия, однако эта продукция пока не заняла большого объема рынка. Этот товар остается востребованным в основном в крупных городах, у населения со средними и выше среднего доходами.

