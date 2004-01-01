Учредители второго по обороту российского автодилера Major Павел Абросимов и Дмитрий Канарейкин создали проект в сельском хозяйстве. Как сообщает «Коммерсантъ», их компания «Шульгино» приобрела молочную ферму на 1,7 тыс. голов КРС в Волоколамском районе Подмосковья и планирует инвестировать в строительство в регионе мясо-молочного комплекса.



О том, что власти Московской области подписали инвестиционное соглашение о возведении животноводческого комплекса с компанией «Шульгино», сообщило ранее на этой неделе агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минсельхозпрода. Как говорилось в сообщении, в результате реализации проекта будет создано 60 новых рабочих мест, инвестиции составят 1,5 млрд руб. Глава подмосковного агроведомства Андрей Разин на подписании соглашения отметил, что «сельское хозяйство в целом и агропромышленный комплекс Московской области в частности стал интересным для различного рода инвесторов, и он выгоден».







Администрация Волоколамского района еще 11 сентября сообщала о том, что в деревне Шульгино в ближайшее время откроется животноводческий комплекс мясо-молочного направления. «На сегодняшний день из Ирландии на ферму уже была завезена первая партия маточного стада из 100 голов. Коровы прошли карантин, сейчас начинают телиться. Что касается молочного производства, то в планах закупка 130 голов молочного стада», — говорится на сайте администрации. Согласно пресс-релизу, на ферме будет производиться более 3,5 т молока в сутки, кроме того, также будут заведены молочные козы и овцы альпийских пород. Из молока будут производиться сыры разных видов, в сентябре на территории комплекса шло строительство цеха глубокой переработки, цеха производства полуфабрикатов и колбасных изделий.



Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Шульгино» зарегистрировано в январе 2016 года с уставным капиталом 100 тыс. руб., основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. 85% компании принадлежит Павлу Абросимову, который считается одним из основных владельцев автомобильного холдинга Major (в частности, он владеет 50% «Мейджор холдинг», 100% «Мэйджор автосервис», «Мэйджор сервис Балтия», «Мэйджор сервис Балтия» и т. д. ). Оставшиеся 15% «Шульгино» находятся у Дмитрия Канарейкина, который является гендиректором агропредприятия и совладельцем структур, связанных с холдингом Major.







Компании «Шульгино» с августа 2017 года принадлежит 100% «Агрофермы Авангард», также расположенной в Волоколамском районе и ранее входившей в «Агрохолдинг Авангард». По данным Центра изучения молочного рынка, «Агроферма Авангард» в 2016 году произвела 14,8 тыс. т молока. В то же время, согласно kartoteka.ru, выручки ни в 2015-м, ни в 2016-м годах у агрофермы не было, чистый убыток за эти периоды составил 7,1 млн руб. и 1 тыс. руб.



Как сообщает «Коммерсантъ», Major является вторым по обороту автодилерским холдингом России после «Рольфа». В 2016 году его выручка выросла на 22% до 100 млрд руб. По собственным данным Major, он является официальным дилером 39 марок, 77 филиалов работают в Москве и области, еще семь — в Санкт-Петербурге.



Интерес Major, как и иных компаний к экспансии в совершенно новые для них отрасли и, в первую очередь, в сельское хозяйство вполне оправдан, замечает аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Автомобильный рынок, во-первых, имеет ограниченную емкость, во-вторых, довольно инертен. И, как показали кризисные явления последних лет, может еще довольно долго пребывать в состоянии затяжной стагнации. В то время как рынок пищевых продуктов гораздо подвижнее, обладает хорошей оборачиваемостью капитала и стабильным спросом со стороны потребителей», — сказал «Агроинвестору» Коренев. Более того, на фоне введенных в отношении России санкций именно АПК быстрее всего сумел адаптироваться и наладить импортозамещение. «Да и диверсификация бизнеса сама по себе еще никому не вредила. Если бизнес-модель управления и эксплуатации молочной фермы будет построена верно, то вполне можно ожидать, что компания получит не просто дополнительный источник прибыли, но и сможет за счет него нивелировать сезонные и прочие колебания денежного потока, поступающего от выручки по основному виду деятельности», — прогнозирует Коренев.







Внимание непрофильных инвесторов к АПК зависит от целого ряда факторов, замечает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Главным из них может быть освободившаяся после ответных российских санкций доля российского внутреннего продовольственного рынка. Его покинули поставщики из ряда зарубежных стран, при этом объективное снижение реальных доходов населения на фоне экономического кризиса никак не затронуло потребление основных продуктов питания. Например, личное потребление овощей и бахчевых агрокультур в прошлом году оказалось на 4% больше, чем в 2013-м», — сказал Лукашов «Агроинвестору». Такие же позитивные тенденции проявляются и в других секторах сельского хозяйства. «Вторым важным позитивным фактором для новых инвесторов, скорее всего, оказались обширные программы господдержки российского сельского хозяйства. Благодаря этому рентабельность отрасли повысилась настолько, что оно стало интересно бизнесменам из других сфер коммерческой деятельности», — полагает аналитик. Наконец, в отличие от автомобильных салонов сельхозугодья менее подвержены макроэкономическим рискам и могут выглядеть гораздо более надежными в глазах инвесторов. «Земля — сама по себе значимый, фундаментальный актив», — констатирует Лукашов.



Мясо-молочный комплекс «Шульгино» — не первый случай, когда автодилеры решают инвестировать в АПК. В 2014 году автомобильная группа «Авилон» Александра Варшавского основала собственный агрохолдинг «Агро-Инвест», основная специализация которого — производство овощей в закрытом грунте. Как пояснял «Агроинвестору» представитель компании, инвесторы выбрали этот сектор «в надежде на быструю окупаемость». На инвестиционном портале Калужской области, где и были построены теплицы, сообщалось, что бюджет проекта составляет 13 млрд руб., планируемый срок окупаемости — восемь лет. По состоянию на сентябрь площадь теплиц «Агро-Инвеста» составляла 43 га с объемом производства 25 тыс. т томатов и огурцов в год. Осенью 2017-го должна быть запущена третья очередь проекта еще на 12 тыс. т овощей. Кроме того, «Авилон» реализует проект по выращиванию 25 тыс. т грибов в Тульской области, его стоимость как ожидается, составит 6,2 млрд руб. Производство планируется запустить до конца этого года.

