Вадим Ванеев вырастит прародительское стадо утки

«Донстар» (входит в группу компаний «Евродон») — крупнейший в России производитель мяса утки под брендом «Утолина» — станет племенным репродуктором первого порядка с собственным прародительским стадом. Об этом «Агроинвестору» рассказал основатель компании Вадим Ванеев. 4 июня он подписал рамочный протокол о намерениях с Cherry Valley Farms Ltd (CVF, Великобритания), у которой сейчас покупает родительское стадо кросса белой пекинской утки для своих комплексов в Ростовской области. На август намечено подписание основного контракта, который будет бессрочным. Если он будет заключен, то «Донстар» станет первой в России утководческой компанией, договорившейся о передаче зарубежной прародительской генетики.



CVF ставит жесткое условие, говорит Ванеев: в 2019 году, то есть за год, построить инкубаторий и по два птичника на двух площадках (их мощность должна быть аналогичной 150−200 т утки в живом весе) плюс подготовить их к заселению прародительским стадом. До августа, объясняет он, будет идти просчет сроков строительства и модели финансирования, под которыми компания была бы готова подписаться. Ванеев надеется, что контракт с CVF будет подписан, а площадки — построены в 2019—2020 годах.







Сейчас топ-менеджмент «Донстара» выбирает участки под птичники. Они могут разместиться в Кашарском районе Ростовской области, и будут удалены на 50 км от других объектов птицеводства и минимум на 6−7 км — от любого жилья, так как грипп птиц передается воздушно-капельным путем на расстояние до 5 км. На каждой площадке смогут содержать четыре чистых линии прародителей белой пекинской утки, которые будут выращиваться для получения самок и самцов родительского поголовья тяжелого кросса Cherry Valley SM3. Стоимость строительства прародительских площадок Ванеев оценивает в сумму до 500 млн руб. О его финансировании компания планирует договориться с одним из государственных банков. «Это некоммерческий проект, — подчеркивает Ванеев. — Это защита наших инвестиций, сделанных в промышленное производство мяса утки за восемь последних лет». Всего Ванеев вложил в проект «Донстар» 7 млрд руб.



CVF обеспечит партнера технической поддержкой, будет поставлять ему прародительское поголовье и организует посещение своих объектов сотрудниками компании. «Донстар» не будет иметь права продажи родительского стада, а сможет только обеспечивать им собственные птичники. Реализовывать родительское поголовье в России и других странах, если возникнут излишки, сможет только сама CVF. Но основной интерес CVF — не в этом, а в расширении коммерческого поголовья «Донстара» с помощью его родительских линий: чем больше оно будет, тем большим окажется спрос на прародительское стадо. «Сейчас мы полностью завозим родительское поголовье из Англии, а значит, не только платим пошлины и несем логистические издержки, но и берем на себя все связанные с импортом ветеринарные и политические риски, — комментирует Ванеев. — Реализовав этот проект, мы обезопасим себя на пять лет, через которые порода потребует обновления». По истечении этого срока прародительское поголовье придется завозить повторно: чистые линии правообладатель никогда не продаст.



Кроме CVF, «Донстар» сотрудничает с Orvia (Франция). Но у CVF лучше показатели веса птицы, конверсии кормов, сохранности стада, перечисляет Ванеев.



Генеральный менеджер «Черри Вэлли» Ник Линн называет «Донстар» одним из самых современных производителей мяса утки в Европе. «Сейчас это лидер на рынке России, и он уже готов стать значимым международным производителем», — говорит он. «CVF разрабатывает этот кросс с 1958 года, и за 60 лет наработала надежную мощную генетику, — добавляет Ванеев. — Я рад, что смогу привезти в нашу страну эту уникальную технологию. Для меня большая ответственность, что партнер согласился передать ее нам. Помимо технологии, это контролируемое на всех этапах качество продукции, это новые высокопроизводительные рабочие места». Ванеев рассчитывает обеспечить родительским стадом не только ростовские площадки «Донстара», но и будущий проект в Тверской области. Там предприниматель уже несколько лет планирует создать еще один кластер, где хочет производить несколько видов мяса, в том числе утку.



Рынок поставок племенного материала утки в Россию и Восточную Европу сейчас по сути делят CVF и французская Grimaud, комментирует вице-президент Международной программы развития птицеводства (UIPDP) Альберт Давлеев. «Это соглашение — очень важный для нашей страны шаг, — считает он. — Во-первых, сотрудничество «Донстар» с CVF позволит увеличить российское промышленное производство мяса утки, которое пока выпускает только эта компания. Во-вторых, это экспорт, а именно — возможность начала поставки за рубеж родительского стада белой пекинской утки. Не знаю подробностей контракта, но могу сказать, что в любом случае будущее предприятие не станет работать исключительно на себя. Стратегия обладающих собственными чистыми линиями мировых компаний — не только предоставление генетики крупному клиенту, но и с его помощью увеличение внешних продаж».



По мнению эксперта, в случае успешной реализации проекта «Донстара» и CVF у России будут все шансы стать экспортером родительского стада пекинской утки для целого макрорегиона — от Болгарии, Венгрии и Турции до Индии и других стран Малой и Центральной Азии. Родительское поголовье поставляется в виде племенного яйца или так называемыми наборами, где в каждом лоте — самец и несколько самок, объясняет Давлеев. Для CVF это хорошая диверсификация регулятивных и ветеринарных рисков: если страна-потребитель закроет поставки генетики оттуда, откуда получает ее сейчас, то их можно будет переключить на Россию.



«Ростовская область может считаться местом эффективной международной логистики «родителей» кросса пекинской утки, — добавляет Давлеев. — Там есть новый международный аэропорт, недалеко другие южнороссийские грузовые хабы. Оттуда племенной материал можно быстро и недорого перебрасывать во все эти географические точки».



В России клиентами «Донстара» могли бы стать небольшие хозяйства, в том числе личные, предполагает Давлеев. Утка на летнем откорме довольно популярна в регионах Поволжья, Юга и Урала. Хозяйства и частные потребители обычно весной берут птенцов на сезонное выращивание, а осенью забивают их и продают мясо. «Эта клиентская база со временем может развиться до объемов, сравнимых с товарным производством «Донстара», — не исключает эксперт. В 2017 году компания произвела 28 тыс. т мяса утки в живом весе. Домашние хозяйства и фермеры вполне могут делать минимум половину этого объема, уверен Давлеев. Кросс CVF, — конечно, промышленная птица, уточняет он, но ее можно адаптировать и для частных потребителей: так же, как бройлеры промышленного откорма выращиваются в ЛПХ.



Кроме того, продолжает Давлеев, совместный проект «Донстара» и CVF по созданию прародительского комплекса теоретически может стать драйвером роста средних и малых региональных производителей товарной утки, специализирующихся на ее выращивании и откорме. Им не нужны родительские формы — они ограничиваются покупкой инкубационного яйца. Но это если такие производители появятся: до сих пор проекты производства мяса утки на несколько тысяч тонн в год каждый с кросс-региональной логистикой продаж не были успешны. Давлеев припоминает три-четыре инвестпроекта в разных регионах, анонсированных в последние годы, но ни один из них «не выстрелил», напоминает он.



«Это хорошее решение с точки зрения безопасности и стабильности бизнеса «Донстара», — оценивает исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. — Чем длиннее интеграционная цепочка — тем бизнес безопаснее, а риски — ниже». Но вот с точки зрения масштабирования производства риски компании, наоборот, могут вырасти, считает он. С учетом сокращения потребительских доходов частное потребление мяса утки в ближайшие годы расти не будет: самым доступным (а для многих россиян — единственно доступным) животным белком останется бройлер. Утка не станет мясом для ежедневного потребления, и останется очень небольшой нишей, развитие которой возможно только в HoReCa — сегменте общественного питания. А если так, рассуждает Корнеев, то «Донстару» останется наращивать продажи экстенсивно, вовлекая в число клиентов все новые сектора рынка и точки продаж. Это означает рост транзакционных затрат — на логистику, заключение и обслуживание новых контрактов. Поэтому интеграция в сторону прародителей — безусловно, логичная сама по себе — может привести к увеличению стоимости обслуживания компанией своей производственной цепочки, опасается Корнеев.

