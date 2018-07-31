Агрофирма «Весна» увеличила посевы сахарной свеклы на 10%

Нижегородская агрофирма «Весна» (создана топ-менеджерами и акционерами «АФГ Националь») в 2018 году увеличила посевы сахарной свеклы на 10% до 10 тыс. га. Это около 83% от общей площади агрокультуры в Нижегородской области: под новый урожай в регионе ею занято немногим более 12 тыс. га.

По словам гендиректора компании Андрея Белянкина, в сезоне-2018/19 агрофирма планирует переработать 350 тыс. т сахарной свеклы, что на 40% больше, чем в прошлом сельхозгоду. «Рост объемов связан как раз с расширением посевов, а также улучшением агротехнической дисциплины на предприятии», — рассказал он «Агроинвестору». Начать переработку на собственном Сергачском сахарном заводе, расположенном тут же в Нижегородской области, компания рассчитывает в первой декаде сентября, а завершить — к Новому году. Сахаристость и урожайность свеклы ожидаются выше прошлого года, отмечает Белянкин.

В этом году агрофирма продолжила приобретать сельскохозяйственную технику, инвестировала в увеличение мощностей по сушке, переработке и хранению зерна. Однако запланированные ранее инвестиции в завод пришлось сократить, признает топ-менеджер. «Сложившаяся в отрасли ситуация (падение цен на сахар и уменьшение рентабельности свеклосахарного производства — «Агроинвестор») вынудила нас скорректировать программу и инвестиции в предприятие перенести в планы следующего года», — добавляет он.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), посевы сахарной свеклы под урожая этого года составили более 1,13 млн га. В начале года Минсельхоз рекомендовал сократить площади под агрокультурой не менее, чем на 10%, чтобы избежать перепроизводства сахара. Реальное снижение посевов по сравнению с прошлым годом составило около 7%. «Мы очень надеемся на рост цен на сахар в новом сезоне и видим к этому определенные предпосылки, главная из которых — это некоторое снижение посевов сахарной свеклы по стране, что в свою очередь может привести к сокращению объемов выработки сахарного песка. В связи с этим, если экспортные поставки сахара сохранятся на уровне прошлого года, то повышение цен весьма вероятно», — рассчитывает Белянкин.

По информации Минсельхоза, на 19 июля 2018 года оптовая цена на сахар в ЮФО составила 30,96 руб./кг, что на 23,9% больше уровня января. Цены

промышленных производителей на белый свекловичный сахар по состоянию на 26 июля превысили 31 руб./кг без НДС (+4,6% за неделю, +18,8% к декабрю

2017 года). Потребительская цена на 23 июля сложилась на уровне 41,35

руб./кг и за неделю снизилась на 0,3% (+14,4% с начала 2018 года). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых

котировок на сахар-сырец. По состоянию на 25 июля котировки сложились на уровне $247/т (+0,4% за неделю, -23,2% к декабрю 2017 года).