«Продо» завершила первый этап модернизации тюменской птицефабрики

Группа «Продо» завершила первый этап модернизации птицефабрики «Продо Тюменский бройлер». Как говорится в сообщении компании, 20 октября введены в строй три новых птичника, также после реконструкции сдан ряд объектов инфраструктуры. В первый этап инвестиционного проекта вложено 308 млн руб.



Общий объем инвестиций в модернизацию и расширение мощностей превысит 1,6 млрд руб. К 2021 году тюменская птицефабрика намерена построить шесть новых птичников и реконструировать еще шесть из имеющихся корпусов. В результате мощность предприятия вырастет на 20%. Кроме того, предполагается модернизация инкубатория и убойно-перерабатывающего комплекса и строительство нового цеха по утилизации отходов. По словам гендиректора «Продо» Петра Илюхина, инвестпроект позволит автоматизировать и механизировать многие процессы и значительно повысить эффективность работы предприятия. Кроме того, как рассказала директор «Продо Тюменский бройлер» Оксана Величко, планируется не только увеличение объема продукции, но и планомерное расширение ассортимента.



Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал инвестпроект «Продо» «сигналом для всех, кто еще не принял решение инвестировать» в регион. «Аграрный сектор становится драйвером нашей экономики, сюда приходят инвестиции. Мы будем приветствовать такие инвестпроекты, поддерживать наше сельское хозяйство, переработку, в целом агропромышленный комплекс, потому что видим в этом секторе экономики перспективы для развития», — пообещал Моор.



Предприятие ведет свою историю с 1976 года. Как говорится на сайте «Продо», птицефабрика замкнутого цикла производит около 32 тыс. т продукции (бренды «Троекурово», «Ясная горка», «Рококо», «Наша ряба», «Халиф»), которая продается в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Она является крупнейшим производителем мяса бройлера и продукции из него в Тюменской области, сообщается на сайте правительства региона. Согласно информации kartoteka.ru, выручка АО «Продо Тюменский бройлер» в 2017 году составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 804 млн руб.



Сейчас наблюдается высокий уровень конкуренции в сегменте птицеводства, отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев. В такой ситуации инвестиции в модернизацию выглядят оправданными. «Как правило, у крупных агрохолдингов есть хорошо отлаженные сети сбыта продукции, они все активнее ориентируются на поставки мяса птицы не только российским потребителям, но и за рубеж. Поэтому у группы «Продо» вполне неплохие перспективы не только окупить свои вложения, но и выйти на положительную рентабельность в достаточно короткие сроки», — прокомментировал «Агроинвестору» Коренев. Кроме того, напомнил он, снижающиеся четвертый год подряд реальные доходы населения привели к заметному смещению спроса в спектр более простой и дешевой продукции — свинины и мяса птицы. Одновременно с весны этого года цены на куриное мясо демонстрируют рост, что дает возможность производителям инвестировать средства в повышение эффективности производства. Так, по итогам сентября оптовые цены на мясо бройлера в России достигли максимальных значений за историю наблюдений. Согласно оперативному мониторингу Минсельхоза, к 18 октября средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на мясо кур составляла 107,09 руб./кг, что на 10,7% выше уровня конца декабря 2017-го. В том числе за последнюю неделю цены прибавили 1,5%.



Кроме тюменского предприятия «Продо» управляет птицефабриками, расположенными в Пермском крае, Омской, Новосибирской и Калужской областях. По данным Росптицесоюза, среди крупнейших российских производителей мяса бройлера группа находится на восьмом месте с долей рынка. Также компания инвестирует в свиноводство, переработку молока и растениеводство. В рейтинге «Агроинвестора» ведущих производителей мяса «Продо» занимает девятое место с объемом 163 тыс. т по итогам 2017-го. В начале 2018 года группа завершила модернизацию птицефабрики «Калужская», проводившуюся с 2014 года, общий объем вложений составил 5 млрд руб. В результате в 2018 году предприятие выпустит 63 тыс. т мяса птицы в живом весе, что более чем на 30% превышает объемы до модернизации, ранее уточнял представитель компании. В целом производство птицы в холдинге по итогам 2018-го может увеличиться на 5-8%.

