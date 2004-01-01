Фото: Д. Абрамов
«Всеволожский мясной двор» вкладывает 500 млн руб. в строительство мясоперерабатывающего завода
Переработчик свинины и говядины «Всеволожский мясной двор» планирует строительство завода под ВсеволожскомАгротехника и технологии
«Всеволожский мясной двор», январь 2017
Площадь предприятия составит более 10 тыс. м², заявленный объем инвестиций в проект — 500 млн руб. Реализация проекта рассчитана на 3 года и пройдет в три этапа. Первый этап — строительство бойни мощностью 1 млн свиней в год, второй — строительство цеха обвалки, третий — запуск линии по производству колбасных изделий.
Loading...
Написать комментарий