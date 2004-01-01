

Площадь предприятия составит более 10 тыс. м², заявленный объем инвестиций в проект — 500 млн руб. Реализация проекта рассчитана на 3 года и пройдет в три этапа. Первый этап — строительство бойни мощностью 1 млн свиней в год, второй — строительство цеха обвалки, третий — запуск линии по производству колбасных изделий.