

Больше всего по сравнению с декабрем 2015-го увеличилась стоимость сливочного масла — на 20,5%, на втором месте молоко и молочная продукция, прибавившие в цене 9,5%. Ведомство отмечает, что за последний месяц прошлого года существенно выросли цены на отдельные ее виды. Так, творожные глазированные сырки стали дороже на 2,3%, питьевое молоко — на 1,7%, сливочное масло — на 3,3%, сыр — на 1,9%. На третьем месте по уровню годового роста цен — рыба и морепродукты (плюс 8,6%). Удорожание мяса и птицы было незначительным — 1,6%.