Агроинвестор

«Промагро» идет в текстиль. В мае холдинг начнет строительство льнокомбината в Смоленской области

Компания «Промагро» планирует вложить около 2 млрд руб. в возведение завода по переработке льна-долгунца. Предприятие станет первым в отрасли, построенным за последние 30 лет, и одним из крупнейших в стране. Правда, инвесторы признают, что рискуют столкнуться с проблемой обеспечения комбината сырьем и с тем, что без господдержки срок окупаемости проекта превысит 10 лет