 «Промагро» идет в текстиль. В мае холдинг начнет строительство льнокомбината в Смоленской области — Агроинвестор
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Инвестиции
«Промагро» идет в текстиль. В мае холдинг начнет строительство льнокомбината в Смоленской области
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
апрель 2018
Компания «Промагро» планирует вложить около 2 млрд руб. в возведение завода по переработке льна-долгунца. Предприятие станет первым в отрасли, построенным за последние 30 лет, и одним из крупнейших в стране. Правда, инвесторы признают, что рискуют столкнуться с проблемой обеспечения комбината сырьем и с тем, что без господдержки срок окупаемости проекта превысит 10 лет
журнал «Агроинвестор»
апрель 2018
86,9 млн рублей составила выручка от реализации продукции льноводства за 2012−2016 годы в Смоленской области. В пересчете на один гектар посевов выручка от реализации льнопродукции выросла в 5,2 раза — с 1,3 тыс. руб. до 6,7 тыс. руб.
Фото: Pixabay


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