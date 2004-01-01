Инвестиции в строительство мощностей по хранению и перевалке зерна в России в ближайшее десятилетие составят 270 млрд руб., заявил глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик на II Всемирном зерновом форуме. «Мы планируем ввести в ближайшие 10 лет 130 млн т мощностей элеваторных, мощностей по перевалке — 53 млн т. Соответственно инвестиций потребуется 270 млрд руб.», — приводит ТАСС слова Волика. Он отметил, что государство может начать стимулировать введение новых зерновых мощностей в оборот и внести такой пункт в госпрограмму развития АПК до 2020 года. «Если такая возможность будет, в госпрограмме, возможно, появится специальная инициатива по строительству этих мощностей, которые нам необходимы», — сказал Волик.

Для развития российского зернового рынка также необходимо вести работу по снятию внутренних логистических ограничений, указали в Минсельхозе. «То есть (должно быть) развитие логистики и мы должны снять внутри страны все транспортные ограничения по движению продукта, который мы производим. Это просто обязанность наша, самый основной приоритет», — сказал Волик, добавив, что нужно обеспечить гармоничное развитие всех регионов России.

Росстат оценивает суммарную вместимость мощностей для хранения зерна в стране на текущий момент в 115,3 млн т. В «Объединенной зерновой компании» говорят о 118 млн т, из которых 40 млн т приходится на элеваторы, 63 млн т — на склады напольного хранения, 15 млн т — на хранилища переработчиков зерна. В то же время, как отмечали «Агроинвестору» эксперты, мощности не всегда находятся там, где они нужнее всего (см. «В России не будет проблем с хранением зерна» от 2 октября 2016). Как сообщали ранее в Минсельхозе, мощность элеваторов в Центральном Черноземье и на юге страны недостаточна, тогда зернохранилища на Северо-Западе, в Зауралье и Сибири недостаточно загружены.

По данным Минсельхоза, в этом году урожай зерновых в России составит 117 млн т, в том числ 72 млн т пшеницы. По состоянию на 18 ноября намолочено 122,5 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 75,8 млн т пшеницы, уборка завершена на 96% посевной площади. К 2030 году Россия должна выйти на уровень производства зерна в 150 млн т, из которых около 50 млн т будет идти на экспорт, ранее заявлял глава министерства Александр Ткачев. По оценке вице-премьера России Аркадия Дворковича, потенциал производства в 150 млн т может быть достигнут в ближайшие 10 лет.