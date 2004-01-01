Один из крупнейших агрохолдингов страны — группа «Русагро» — изменил стратегию развития. «Будем меньше строить, все запущенные проекты будем доделывать, будем продолжать развивать экспорт, и будем пытаться купить компании, чтобы консолидировать отрасль, — сообщил на XVI ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2016», организованной «Агроинвестором», гендиректор компании Максим Басов. — Несколько новых проектов в связи с неопределенностью по господдержке на следующий год были приостановлены».

По словам топ-менеджера, 2016 год стал самым лучшим за всю историю группы по производственным показателям. Однако маржинальность в целом и по отдельным бизнесам компании снизилась. «Оказали влияние несколько факторов: падение цен на основные агрокультуры (кроме подсолнечника), недостаток сырья по отдельным отраслям, рост рисков с увеличением распространения АЧС и, конечно, сокращение объемов господдержки, — рассказывает Басов. — В этом году мы получили в два раза меньше денег, чем в 2015-м, 900 млн руб. нам уже не поступят».

Объем инвестиций «Русагро» в этом году составил около 15 млрд руб., в 2017-м вложения планируются на уровне 20 млрд руб. «Основные инвестиции пойдут на развитие свиноводства и сахарного производства, также будем вкладываться в растениеводство и масложировой сегмент», — поделился планами топ-менеджер. Также на конференции он сообщил, что компания приобрела еще 30 тыс. га сельхозземель в Приморском крае. Теперь общая площадь посевов в регионе составит 80 тыс. га, а общий земельный банк группы — 650 тыс. га.

Приморье в ближайшие годы станет основной точкой развития агрохолдинга. Компания возводит там свиноводческий кластер мощностью 100 тыс. т за 30 млрд руб. Если для экспорта свинины будут открыты рынки Японии, Китая, Кореи, Филиппин и Индонезии, то «Русагро» не исключает расширения объемов производства в регионе до 300−500 тыс. т. «Также будем увеличивать сборы сои и кукурузы, мощности комбикормового производства и переработки масличных», — добавил Басов. Кроме того, расширение свиноводческого сегмента планируется в Тамбовской области. Приступить к строительству новых свинокомплексов группа рассчитывает в марте следующего года.