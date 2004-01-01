ГК «Русагро» и японская корпорация Mitsui подписали соглашение о взаимопонимании. Как говорится в сообщении «Русагро», соглашение подтверждает «взаимные намерения по развитию новых бизнес-возможностей в России (в том числе на Дальнем Востоке), связанных с развитием экспорта продукции «Русагро» в Азию и другие страны». Кроме того, стороны намерены сотрудничать в области внедрения передовых технологий и разработок Японии и других стран в четырех бизнес-направлениях «Русагро».

Как сообщил RNS председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, сотрудничество предусматривается в различных проектах — как действующих, так и новых. «Там практически вся номенклатура — и сахар, и мясо, и жиры, и сельское хозяйство», — уточнил Мошкович. В частности, холдинг рассчитывает выйти на японский рынок с продукцией свиноводства. В настоящее время «Русагро» уже поставляет в Японию кукурузу и зерновые.

По информации японской газеты Nikkei, Mitsui планирует вложить несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов) в российскую компанию. В «Русагро» эту информацию не комментируют.

Ранее гендиректор «Русагро» Максим Басов заявлял, что через 10 лет Дальний Восток станет для холдинга главным производственным регионом. В начале декабря группа объявила о приобретении 33 тыс. га земли в Уссурийске и Михайловском районе Приморского края, в результате земельный фонд «Русагро» на Дальнем Востоке достиг более 82 тыс. га. В августе этого года холдинг приступил к строительству крупнейшего на Дальнем Востоке элеватора на 120 тыс. т зерна и комбикормового завода в Приморском крае, в сентябре — к возведению свинокомплексов общей мощностью около 80 тыс. т/год в живом весе.

«Русагро» создана в 1995 году, около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, 6,9% — гендиректору Максиму Басову. В рейтинге крупнейших латифундистов, составленном компанией BEFL на апрель 2016 года, «Русагро» делила с «Мираторгом» второе и третье место с земельным банком 594 тыс. га. Холдинг является вторым в рейтинге крупнейших российских производителей свинины с долей рынка 6% и третьим среди производителей сахара с долей рынка 14%. В январе-сентябре 2016 года чистая прибыль «Русагро» по МСФО составила 11,2 млрд руб., что на 38% меньше аналогичного периода прошлого года. Выручка за девять месяцев выросла на 10,4%, до 55,6 млрд руб., скорректированная EBITDA снизилась на 33%, до 11,5 млрд руб.

Корпорация Mitsui & Co являетcя так называемой «всеобъемлющей торговой фирмой», которая занимается оптовой торговлей и продвижением товаров в Японии и за ее пределами, а также разрабатывает продукцию совместно с производителями и инвестирует в производство. Как сообщают «Ведомости», Mitsui является второй после Mitsubishi Corporation «всеобъемлющей торговой фирмой» по величине активов ($105 млрд) и чистой прибыли ($306 млрд).