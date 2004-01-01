Аграриям выделили 75 млрд рублей субсидий

Как сообщил на заседании Правительства, проходившем под председательством Дмитрия Медведева, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, на поддержку сельского хозяйства в 2017 году будет распределено 75 млрд руб. субсидий. В том числе, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК предлагается направить 58,8 млрд руб., на компенсацию части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию агрообъектов — 11,5 млрд руб. Еще 4,4 млрд руб. будет выделено на возмещение затрат сельхозпроизводителей по федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельхозназначения России на 2014−2020 годы». На возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры и осетроводства — 372,5 млн руб.







С учетом проведенной работы по сокращению количества межбюджетных трансфертов и консолидации мер господдержки в текущем году Минсельхоз подготовил одно распоряжение Правительства по субсидированию инвесткредитов вместо четырех, акцентировал Ткачев. По его словам, это упростит работу и сократит сроки доведения средств до аграриев. Данная мера позволит оказать господдержку инвесткредитам принятым к субсидированию до 1 января 2017 года.



Также глава агроведомства отметил, что на возмещение затрат сельхозпроизводителей по программе развития мелиорации земель общий объем поддержки в этом году из федерального бюджета составит 4,4 млрд руб., что в два раза больше, чем годом ранее (в 2016-м 52 регионам направлено 2,1 млрд руб.). Кроме того на 20% (до 63) увеличилось число регионов, реализующих свои программы, сообщила пресс-служба Минсельхоза.



В середине января Александр Ткачев направил письмо министру экономики Максиму Орешкину с просьбой выделить на поддержку АПК еще 50 млрд руб. в дополнение к предусмотренным в бюджете на 2017-й 216 млрд руб. Министр просил включить эти средства в план мероприятий, направленных на повышение темпов роста экономики. На тот момент в этом плане значилось лишь выделение 13,8 млрд руб. на поддержку сельхозмашиностроения, писал «Коммерсантъ». Дополнительные деньги планируется потратить в рамках уже действующих программ. 15 млрд руб. из этой суммы ведомство просит на увеличение уставного капитала Россельхозбанка, что позволит дополнительно обеспечить сельхозпроизводителей кредитными ресурсами на 60 млрд руб.

