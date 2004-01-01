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Аграриям выделили 75 млрд рублей субсидий
Почти 80% денег пойдет на возмещение части процентной ставки по инвесткредитамИнна Ганенко
Агроинвестор, январь 2017
Как сообщил на заседании Правительства, проходившем под председательством Дмитрия Медведева, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, на поддержку сельского хозяйства в 2017 году будет распределено 75 млрд руб. субсидий. В том числе, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК предлагается направить 58,8 млрд руб., на компенсацию части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию агрообъектов — 11,5 млрд руб. Еще 4,4 млрд руб. будет выделено на возмещение затрат сельхозпроизводителей по федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельхозназначения России на 2014−2020 годы». На возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры и осетроводства — 372,5 млн руб.
С учетом проведенной работы по сокращению количества межбюджетных трансфертов и консолидации мер господдержки в текущем году Минсельхоз подготовил одно распоряжение Правительства по субсидированию инвесткредитов вместо четырех, акцентировал Ткачев. По его словам, это упростит работу и сократит сроки доведения средств до аграриев. Данная мера позволит оказать господдержку инвесткредитам принятым к субсидированию до 1 января 2017 года.
Также глава агроведомства отметил, что на возмещение затрат сельхозпроизводителей по программе развития мелиорации земель общий объем поддержки в этом году из федерального бюджета составит 4,4 млрд руб., что в два раза больше, чем годом ранее (в 2016-м 52 регионам направлено 2,1 млрд руб.). Кроме того на 20% (до 63) увеличилось число регионов, реализующих свои программы, сообщила пресс-служба Минсельхоза.
В середине января Александр Ткачев направил письмо министру экономики Максиму Орешкину с просьбой выделить на поддержку АПК еще 50 млрд руб. в дополнение к предусмотренным в бюджете на 2017-й 216 млрд руб. Министр просил включить эти средства в план мероприятий, направленных на повышение темпов роста экономики. На тот момент в этом плане значилось лишь выделение 13,8 млрд руб. на поддержку сельхозмашиностроения, писал «Коммерсантъ». Дополнительные деньги планируется потратить в рамках уже действующих программ. 15 млрд руб. из этой суммы ведомство просит на увеличение уставного капитала Россельхозбанка, что позволит дополнительно обеспечить сельхозпроизводителей кредитными ресурсами на 60 млрд руб.
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