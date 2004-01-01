Снижение Центробанком ключевой ставки с 10% до 9,75%, которое произошло в минувшую пятницу, позволит дополнительно выдать 5 млрд руб. льготных кредитов за счет уменьшения процентной ставки, а значит и возмещения из федерального бюджета банкам. Об этом сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе рабочей поездки в Ростовскую область, сообщает ТАСС.

При этом глава агроведомства поручил регионам самостоятельно установить максимальный размер льготного кредита на одно юридическое лицо. «Эта мера позволит расширить количество получателей кредитов по сниженным процентным ставкам. К примеру, для растениеводов — 100 млн руб. на одну компанию», — цитирует Ткачева Don24.ru.

Пока на субсидирование льготных в бюджете предусмотрено 21,3 млрд руб., в том числе 15 млрд руб. — по краткосрочным займам. Этих денег хватит только до середины года, а в особо активных регионах средства закончатся уже в апреле, говорил ранее министр. Для обеспечения краткосрочными кредитами осенних полевых работ нужно дополнительно 9 млрд руб., еще 10 млрд руб. Минсельхоз просит добавить на субсидирование инвестиционных кредитов. По оценке Ткачева, предусмотренный сейчас объем господдержки позволит аграриям привлечь 200 млрд руб. льготных кредитов, тогда как в 2016-м сельхозпроизводители взяли в целом около 800 млрд руб. В том числе на сезонные полевые работы было привлечено 344,5 млрд руб. В этом году стоимость весенней посевной кампании агроведомство оценивает в 334,8 млрд руб., из которых 175,4 млрд руб. составят краткосрочные кредиты.

Общий объем выданных кредитов на проведение весенних полевых работы по данным на 23 марта составил 72,84 млрд руб., что на 45,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз. В том числе Россельхозбанк выдал 64,6 млрд руб. кредитов (+88%), Сбербанк — 8,23 млрд руб. (-47,5%).

Как ранее писал «Агроинвестор», агроведомство обратилось в правительство с просьбой выделить на оборотные кредиты дополнительно 14 млрд руб. субсидий, премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал изучить вопрос об увеличении господдержки перед уборочной кампанией. Позднее в ходе заседании «Единой России», Ткачев сказал, что в этом году отрасли необходимо дополнительно хотя бы 36 млрд руб. — по 10 млрд руб. на субсидирование долгосрочных льготных кредитов и единую субсидию, 9 млрд руб. на краткосрочное льготное кредитование и 7 млрд руб. на докапитализацию Росагролизинга. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата парламента может одобрить выделение дополнительных средств на развитие сельского хозяйства, однако сначала Минсельхозу нужно отчитаться, как распределяются средства. По его словам, сейчас правила непрозрачны, и проблема в том, что деньги в основном получают холдинги.