Предусмотренных в бюджете средств на краткосрочные льготные кредиты хватит только до середины года, а в особо активных регионах средства закончатся уже в апреле. Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на расширенном заседании фракции «Единая Россия», передает пресс-служба партии. Для обеспечения краткосрочными кредитами осенних полевых работ, продолжил министр, нужны дополнительные средства.



«Чтобы обеспечить краткосрочными льготными кредитами осенние полевые работы, необходимы дополнительные средства в объеме 9 млрд руб.», — сказал Ткачев. Еще 10 млрд руб., по оценке министра, в течение года требуется на инвестиционные кредиты. В настоящее время на льготные кредиты АПК в бюджете заложено 21,3 млрд руб.: около 15 млрд руб. — на краткосрочные и 6 млрд руб. — на инвестиционные. При этом по ранее взятым кредитам сохраняется задолженность в размере 58,5 млрд руб. «То есть в 2017 году мы почти 60 млрд руб. направим на обслуживание старых кредитов», — приводит ТАСС слова министра. В 2017 году общий объем господдержки по коротким кредитам позволит просубсидировать кредиты на 200 млрд руб. Однако в 2016 года аграрии взяли краткосрочные кредиты на 800 млрд руб., указал Ткачев.



Ранее Минсельхоз обращался в правительство с просьбой выделить на оборотные кредиты дополнительно 14 млрд руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал изучить вопрос об увеличении субсидий на льготное кредитование перед уборочной кампанией. «Пока ресурсов достаточно для проведения весенних полевых работ, но мы рассмотрим возможность увеличения программы для осенних сезонных работ», — говорил Медведев. По словам замминистра сельского хозяйства Игоря Кузина, решение о дополнительном выделении средств может быть принято к лету. «Если будет весенняя корректировка федерального бюджета, то к июню-июлю. Нам-то довести деньги недолго, просто увеличим лимиты, опубликуем новый план льготного кредитования, и пожалуйста — пользуйтесь», — ранее говорил «Агроинвестору» Кузин.



По данным Минсельхоза, стоимость посевной кампании в этом году составит 334,8 млрд руб., из которых 175,4 млрд руб. составят краткосрочные кредиты. При этом уже к 22 февраля в реестр на получение льготного кредита было включено 1420 заемщиков на общую сумму свыше 134 млрд руб., краткосрочные кредиты в сфере растениеводства планируют получить более 640 заемщиков на сумму свыше 38 млрд руб., сообщал Ткачев на заседании правительства 2 марта. По подсчетам министерства, к началу весны объем выданных краткосрочных кредитов на проведение сезонных полевых работ вырос в два раза и превысил 40 млрд руб., 37 млрд руб. из которых выдал Россельхозбанк и 3 млрд руб. — Сбербанк.



В целом, уверен глава Минсельхоза, в 2017 году общий объем господдержки сельского хозяйства нужно увеличить на 36 млрд руб. до 250 млрд руб. Так, по его оценке, помимо дополнительных 19 млрд руб. на льготное кредитование необходимо выделить еще 7 млрд руб. на докапитализацию «Росагролизинга» и 10 млрд руб. — на единую субсидию. «Дефицит средств в проекте бюджета на 2017 год не позволил учесть дополнительную потребность в средствах на закладку садов для сохранения набранных темпов. В единую субсидию погружена грантовая поддержка фермеров и сельхозкооперации. Эти меры поддержки тоже пользуются повышенным спросом в регионах», — пояснил Ткачев.

